Satta Bazar Mein Aaj Kaunsi Team Favourite? सोफिया गार्डन में वेल्श फायर बनाम मैनचेस्टर ओरिजिनल के बीच हाईवोल्टेज मुकाबले को लेकर सट्टा बाजार का माहौल गर्म, मैच के दिन ये टीम बनी फेवरेट

वेल्श फायर महिला बनाम मैनचेस्टर ओरिजिनल महिला (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Welsh Fire Women vs Manchester Originals Women, The Hundred Womens Competition 2025 12th Match Satta Bazar Favourite Team: द हंड्रेड विमेंस प्रतियोगिता 2025 का 12वां मुकाबला आज यानी 13 अगस्त को वेल्श फायर महिला बनाम मैनचेस्टर ओरिजिनल महिला के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला कार्डिफ़ (Cardiff) के सोफिया गार्डन (Sophia Gardens) में भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे से शुरू होगा. इस सीजन में वेल्श फायर महिला का यह तीसरा मुकाबला हैं. जबकि, मैनचेस्टर ओरिजिनल महिला का चौथा मुकाबला होगा. इस टूर्नामेंट में वेल्श फायर महिला की अगुवाई टैमी ब्यूमोंट (Tammy Beaumont) कर रहीं हैं. जबकि, मैनचेस्टर ओरिजिनल्स महिला की कमान बेथ मूनी (Beth Mooney) के कंधों पर हैं. ऐसे में दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. यह भी पढ़ें: Most Sixes In ODI Cricket History: वनडे क्रिकेट के इतिहास में इन बल्लेबाजों ने मचाया कोहराम, जड़ें हैं सबसे ज्यादा छक्के; ये हैं टॉप 5 की लिस्ट

इस सीजन में मैनचेस्टर ओरिजिनल महिला की टीम ने अबतक कुल तीन मुकाबले खेले हैं. इस दौरान मैनचेस्टर ओरिजिनल महिला की टीम को महज एक मैच में जीत मिली हैं. जबकि, दो मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा हैं. चार अंकों के साथ मैनचेस्टर ओरिजिनल महिला की टीम पॉइंट्स टेबल में पांचवें पायदान पर हैं. दूसरी तरफ, वेल्श फायर महिला की टीम दो मुकाबले खेली हैं. इस दौरान वेल्श फायर महिला की टीम को दोनों मुकाबलों में हार का मुंह देखना पड़ा हैं. इस सीजन में वेल्श फायर महिला की टीम को पहली जीत की तलाश हैं. फ़िलहाल वेल्श फायर महिला की टीम पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे हैं.

पिछले सीज़न में एक बार दोनों पक्षों ने एक-दूसरे से मुलाकात की थी, जिसमें वेल्श फायर उस मुकाबले में विजयी हुआ था और आत्मविश्वास से भरे हरफनमौला प्रदर्शन के साथ अपने अधिकार पर मोहर लगाई थी. मैनचेस्टर ओरिजिनल इस बार पासा पलटने और अपने अभियान को पटरी पर रखने के लिए प्रतिबद्ध होंगे, जबकि वेल्श फायर अपने विरोधियों के खिलाफ जीत हासिल करने और अंक तालिका पर अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए उत्सुक होंगे.

हेड टू हेड रिकॉर्ड (WF W vs MO W Head-to-Head)

द हंड्रेड विमेंस प्रतियोगिता में वेल्श फायर महिला बनाम मैनचेस्टर ओरिजिनल्स महिला के बीच अब तक कुल तीन मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान वेल्श फायर महिला की टीम का पड़ला भारी रहा हैं. वेल्श फायर महिला की टीम ने दो मुकाबलों में जीत दर्ज की हैं. जबकि, मैनचेस्टर ओरिजिनल्स महिला की टीम को महज एक मैच में ही जीत मिली हैं. आज के मुकाबले में मैनचेस्टर ओरिजिनल्स महिला की टीम अपनी दूसरी जीत दर्ज करना चाहेगी.

वेल्श फायर बनाम मैनचेस्टर ओरिजिनल मैच पर सट्टा बाजार गर्म

इस मैच से पहले सट्टा बाजार (Satta Bazar) ने इस बात की भविष्यवाणी की है कि वेल्श फायर बनाम मैनचेस्टर ओरिजिनल (WF W vs MO W) में से कौनसी टीम बाजी मारेगी. इस मैच को लेकर सट्टा बाजार एक दिन पहले से ही गर्म है. सट्टा बाजार में मैनचेस्टर ओरिजिनल की टीम फेवरेट चल रही है. लेकिन वेल्श फायर की टीम बाजी पलटने में माहिर हैं. सट्टा बाजार में जो टीम फेवरेट होती है यानी जिसके जीतने की संभावना ज्यादा होती है, उस पर कम रुपये मिलते हैं. वहीं दूसरी टीम पर ज्यादा रुपये मिलते हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिस टीम पर कम भाव होता है, उसके जीतने की संभावना ज़्यादा होती है. हालांकि ये भाव मैच तक और मैच के दौरान बदल भी सकते हैं.

डिस्क्लेमर: सट्टा बाजार या इस तरह का कोई भी जुआ भारत में गैरकानूनी है. हम किसी भी तरह से सट्टा/जुआ या इस तरह की गैर-कानूनी गतिविधियों को प्रोत्साहित नहीं करते हैं.