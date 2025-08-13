Likely Asia Cup 2025 Squad For Team India: एशिया कप के लिए कुछ ऐसी नजर आ सकती हैं टीम इंडिया का स्क्वाड, ये हैं सबसे तगड़े दावेदार

Team India Asia Cup 2025: एशिया कप का 17वां संस्करण सितंबर 2025 में खेला जाएगा और इस बार मेज़बानी संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के पास है. भारत की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम इस टूर्नामेंट की डिफेंडिंग चैंपियन है, जिसने 2023 में खेले गए पिछले संस्करण के फाइनल में श्रीलंका को हराकर खिताब अपने नाम किया था . बता दें कि 2023 का टूर्नामेंट वनडे (50 ओवर) फॉर्मेट में खेला गया था, जबकि 2025 का सीजन टी20 फॉरमेट में होगा. इससे पहले 2022 में खेला गया टी20 एशिया कप श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराकर जीता था. यह भी पढ़ें: Satta Bazar Mein Aaj Kaunsi Team Favourite? सोफिया गार्डन में वेल्श फायर बनाम मैनचेस्टर ओरिजिनल के बीच हाईवोल्टेज मुकाबले को लेकर सट्टा बाजार का माहौल गर्म, मैच के दिन ये टीम बनी फेवरेट
इस बार एशिया कप 2025 में कुल आठ टीमें हिस्सा ले रही हैं, जो कि पहले के छह की तुलना में दो अधिक हैं. इससे उभरती हुई क्रिकेट टीमें एक बड़ा मंच पाने में सफल होंगी. सभी आठ टीमों को दो ग्रुप में बांटा गया है. हर ग्रुप से शीर्ष दो टीमें सुपर 4 स्टेज में जाएंगी, जहां चार टीमों के बीच मुकाबले होंगे. इसके बाद टॉप दो टीमें फाइनल में जगह बनाएंगी. इस इवेंट के लिए जल्द ही टीम इंडिया का ऐलान भी हो सकता है. मगर, इस बीच कई फैंस के जहन में सवाल है कि इस बार एशिया कप किस फॉरमेट में खेला जाएगा? चलिए इसके बारे में जानते हैं.
एशिया कप 2025 की तैयारियां जोरों-शोरों से चल रही हैं. इस बार एशिया कप टी20 फॉरमेट में खेला जाएगा. इस टूर्नामेंट का आगाज 9 सितंबर से होगा और यूएई में खेला जाएगा. टूर्नामेंट का सबसे बड़ा मैच भारत और पाकिस्तान के बीच 14 सितंबर को खेला जाएगा. वहीं, इसका फाइनल मैच 28 सितंबर से खेला जाएगा.
एशिया कप 2025 का शेड्यूल पहले ही जारी किया जा चुका है. इस टूर्नामेंट को लेकर टीमें अपनी अपनी तैयारी शुरू कर चुकी हैं. हालांकि टीम इंडिया अभी रेस्ट पर है और सीधे एशिया कप के लिए ही मैदान में उतरेगी. इस बार के एशिया कप में वे कौन कौन से धुरंधर खिलाड़ी होंगे, जो टीम इंडिया के लिए खेलते हुए नजर आएंगे. चलिए एक नजर इस पर डालते हैं.
सूर्यकुमार यादव संभालेगा टीम इंडिया की कमान
9 सितंबर से खेला जाने वाला एशिया कप इस बार टी20 फॉरमेट में खेला जाने वाला है, यानि रोहित शर्मा और विराट कोहली इस टूर्नामेंट में नजर नहीं आएंगे. ऐसे में रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव ही एशिया कप में टीम इंडिया की अगुवाई करेंगे. पिछले काफी समय से टी20 टीम से बाहर चल रहे शुभमन गिल की वापसी हो सकती है. यानी शुभमन गिल एक बार फिर ओपनिंग कर सकते हैं. अभिषेक शर्मा इस वक्त टी20 के नंबर एक बल्लेबाज हैं, इसलिए उन्हें तो टीम से बाहर किया ही नहीं जा सकता.
इन खिलाड़ियों को भी मिल सकता है मौका
सूर्यकुमार यादव, शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा के अलावा संजू सैमसन को भी टीम में शामिल किया जा सकता हैं. संजू सैमसन बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज पहली च्वाइस हो सकते हैं. इसके अलावा दूसरे बतौर विकेटकीपर जितेश शर्मा और ध्रुव जुरेल में से किसी एक को मौका दिया जा सकता है. मिडल आर्डर में हार्दिक पांड्या तिलक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर को भी मौका दिया जा सकता है.
वहीं गेंदबाजी की बात करें तो वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा खेलते हुए नजर आ सकत हैं. खास बात ये है कि इस बार टीम में जसप्रीत बुमराह भी शमिल किए जा सकते हैं. जसप्रीत बुमराह ने काफी समय से कोई टी20 इंटरनेशनल मैच नहीं खेला है. सेलेक्टर्स जसप्रीत बुमराह के बारे में क्या सोचते हैं, ये देखना काफी मजेदार होगा.
एशिया कप के लिए टीम इंडिया के संभावित दावेदार: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा/प्रसिद्ध कृष्णा, हार्दिक पंड्या, जितेश शर्मा/ध्रुव जुरेल.
एशिया कप 2025 के ग्रुप्स
ग्रुप A: भारत, पाकिस्तान, यूएई, ओमान
ग्रुप B: बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, हांगकांग.
एशिया कप 2025 की टीमें: भारत, पाकिस्तान, यूएई, ओमान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान और हांगकांग इन सभी टीमों ने अभी तक अपने आधिकारिक स्क्वॉड की घोषणा नहीं की है.