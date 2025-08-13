Kaun Banega Crorepati: 'ऑपरेशन सिंदूर' की अनसुनी कहानी, KBC 17 के मंच पर देश की बहादुर बेटियों की ज़ुबानी
Kaun Banega Crorepati 17: इस साल स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त 2025) पर 'कौन बनेगा करोड़पति 17' (KBC 17) का एपिसोड बेहद खास और प्रेरणा देने वाला होने वाला है. इस बार हॉट सीट पर कोई फ़िल्मी सितारा या सेलेब्रिटी नहीं, बल्कि देश की असली हीरो बैठेंगी. सुपरस्टार अमिताभ बच्चन शो के इस स्पेशल एपिसोड में भारतीय सशस्त्र बलों की तीन बहादुर महिला अधिकारियों का स्वागत करेंगे - भारतीय सेना से कर्नल सोफिया कुरेशी, भारतीय वायुसेना से विंग कमांडर व्योमिका सिंह, और भारतीय नौसेना से कमांडर प्रेरणा देवस्थली. यह खास एपिसोड 'ऑपरेशन सिंदूर' (Operation Sindoor) पर केंद्रित होगा, जो भारतीय सेना और वायुसेना का एक ऐसा साहसी मिशन था जिसने पूरी दुनिया को भारत की ताकत का एहसास कराया.

क्या है 'ऑपरेशन सिंदूर'?

यह कहानी इसी साल की है. 22 अप्रैल 2025 को जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में एक आतंकी हमला हुआ था, जिसमें 26 बेगुनाह नागरिकों की जान चली गई थी. इस कायरतापूर्ण हमले का बदला लेने के लिए, भारत ने 'ऑपरेशन सिंदूर' लॉन्च किया.

7 मई 2025 की सुबह-सुबह, भारतीय सेना और वायुसेना ने मिलकर पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) में मौजूद नौ आतंकी ठिकानों पर एक सटीक हमला किया. यह हमला इतना तेज और सधा हुआ था कि इसे सिर्फ 25 मिनट में पूरा कर लिया गया.

क्यों खास हैं ये मेहमान?

शो में आ रहीं कर्नल सोफिया कुरेशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने इस मिशन में अहम भूमिका निभाई थी. ऑपरेशन के बाद, इन्हीं दोनों अधिकारियों ने मीडिया को मिशन की जानकारी दी थी और पूरी दुनिया के सामने भारत का पक्ष मजबूती से रखा था. कमांडर प्रेरणा देवस्थली भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व करेंगी, जो दिखाता है कि देश की सुरक्षा में हमारी तीनों सेनाएं कंधे से कंधा मिलाकर काम करती हैं.

ऑपरेशन की सबसे बड़ी सफलता

'ऑपरेशन सिंदूर' की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि इसमें किसी भी आम नागरिक को कोई नुकसान नहीं पहुंचा. भारत के इस कड़े कदम ने पाकिस्तान को एक बड़े युद्ध की तैयारी से पीछे हटने पर मजबूर कर दिया और उसे युद्धविराम (Ceasefire) के लिए हामी भरनी पड़ी.

KBC का यह स्वतंत्रता दिवस स्पेशल एपिसोड सिर्फ एक गेम शो नहीं, बल्कि देश के वीर जवानों और वीरांगनाओं को एक सलाम होगा. यह देखना वाकई दिलचस्प होगा कि जब ये बहादुर महिलाएं अमिताभ बच्चन के सवालों का जवाब देंगी और 'ऑपरेशन सिंदूर' से जुड़े अपने अनुभव साझा करेंगी. यह एपिसोड यकीनन हर भारतीय को गर्व और प्रेरणा से भर देगा.