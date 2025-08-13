खाना बर्बाद करने पर 20 रुपये का लगेगा जुर्माना, पुणे के रेस्टोरेंट का अनोखा नियम, लोग बोले- 'बहुत बढ़िया'

(Photo : X)

अक्सर ऐसा होता है कि लोग रेस्टोरेंट में अपनी भूख से ज़्यादा खाना ऑर्डर कर लेते हैं और बाद में उसे झूठा छोड़ देते हैं. इससे बहुत सारा खाना बर्बाद होता है. इसी बर्बादी को रोकने के लिए पुणे के एक रेस्टोरेंट ने एक अनोखा और ज़बरदस्त नियम बनाया है. यहाँ अगर कोई ग्राहक अपनी थाली में खाना बर्बाद करता है, तो उससे ₹20 का एक्स्ट्रा चार्ज वसूला जाता है.

यह मामला तब सामने आया जब X (पहले ट्विटर) पर एक यूज़र ने इस बारे में पोस्ट किया. उन्होंने लिखा, "पुणे का एक होटल खाना बर्बाद करने पर ₹20 एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा है. हर रेस्टोरेंट को ऐसा करना चाहिए. शादियों और दूसरे फंक्शन में भी जुर्माना लगना शुरू होना चाहिए." हालांकि, उन्होंने रेस्टोरेंट का नाम नहीं बताया.

A hotel in Pune is charging ₹20 extra if you waste food. Every restaurant should do the same, weddings and functions should start charging fines too! pic.twitter.com/Bw3eU7b58L — Ronita (@rons1212) August 13, 2025

Charging for food waste is a smart move, reduces excess and promotes responsibility. Scaling this to weddings/events could curb the massive food waste crisis. Behavioural nudges work better than bans. More businesses should definitely adopt this model! — Sumit Kalaria (@Sumit_4ever) August 13, 2025

यह पोस्ट देखते ही देखते वायरल हो गया और इंटरनेट पर लोगों ने इस पहल की जमकर तारीफ की. सोशल मीडिया यूज़र्स ने इसे खाने की बर्बादी को रोकने और लोगों में ज़िम्मेदारी की भावना जगाने के लिए एक "शानदार कदम" बताया.

एक यूज़र ने लिखा, "खाना बर्बाद करने पर पैसे चार्ज करना एक बहुत स्मार्ट तरीका है. अगर इसे शादियों और पार्टियों में भी लागू किया जाए, तो खाने की बर्बादी का बड़ा संकट कम हो सकता है. बैन लगाने से बेहतर है कि लोगों की आदतों में छोटे-मोटे बदलाव लाए जाएं. बाकी बिजनेस को भी यह मॉडल ज़रूर अपनाना चाहिए."

Excellent initiative 👏🏼👏🏼 — Pankaj Maheshwari🇮🇳 (@PJ_9327) August 13, 2025

Good step. There should be penalty on food wastage. — aditi#chsdqfwj (@aditidasnigam) August 13, 2025

एक दूसरे यूज़र ने कमेंट किया, "यह एक अच्छा कदम है. खाना बर्बाद करने पर जुर्माना होना ही चाहिए."

Pune Always ahead of time? — Anubavi Raja Anubavi (@pgboon) August 13, 2025

वहीं एक तीसरे यूज़र ने इसे "बहुत बढ़िया पहल" बताया. यह दिखाता है कि कैसे छोटे-छोटे कदम भी खाने की बर्बादी जैसी बड़ी समस्या के बारे में जागरूकता फैला सकते हैं.