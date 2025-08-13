Viral Video: पंजाब के ब्लॉक प्राथमिक शिक्षा अधिकारी को में ऑफिस में पत्नी के साथ डांस वीडियो बनाना पड़ा महंगा, हुए सस्पेंड

डांस वीडियो वायरल होने के बाद BPEO सस्पेंड (Photo: X|@Manasisplaining)

मोगा, 13 अगस्त: पंजाब सरकार ने मोगा ज़िले के ब्लॉक प्राथमिक शिक्षा अधिकारी (BPEO) देवी प्रसाद को मंगलवार को निलंबित कर दिया. यह कार्रवाई उस वीडियो के वायरल होने के बाद की गई है, जिसमें वे अपने कार्यालय में पत्नी के साथ डांस करते हुए दिखाई दे रहे हैं. प्रसाद मोगा के बाघापुराना सब-डिवीज़न में तैनात थे. पंजाब शिक्षा विभाग की ओर से जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि प्रसाद को कदाचार के आरोप में निलंबित किया गया है. यह फैसला तब लिया गया जब राज्य के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने मामले में हस्तक्षेप किया और सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। इसके बाद शिक्षा सचिव अनिंदिता मित्रा ने निलंबन की कार्रवाई की. यह भी पढ़ें: Football Coach Assaulting Players: स्कूल मैच हारने के बाद फुटबॉल कोच ने खिलाड़ियों की कर दी जमकर कुटाई, वीडियो वायरल होने के बाद PT को किया गया निलंबित, देखें वीडियो

द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, प्रसाद को न केवल निलंबित किया गया है, बल्कि उन्हें एक कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है. वायरल वीडियो की लगभग एक मिनट की क्लिप में प्रसाद को अपनी पत्नी के साथ ऑफिस के भीतर बॉलीवुड गाने "तुम रूठी रहो, मैं मनाता रहूं, कि इन अदाओं पे और प्यार आता है" पर नाचते देखा जा सकता है. मोगा शिक्षा विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि प्रसाद ने यह स्पष्ट किया है कि यह वीडियो जुलाई में उस समय रिकॉर्ड किया गया था जब वे चुनाव ड्यूटी पर थे. इस घटना ने शासकीय कार्यालयों में आचार संहिता और अनुशासन को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, और पंजाब सरकार ने यह संकेत दिया है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा.

निलंबित अधिकारी देवी प्रसाद ने सफाई देते हुए कहा कि यह वीडियो क्लिप केवल "मनोरंजन के उद्देश्य" से बनाई गई थी. उनके मुताबिक, वह उस समय अपने परिवार के साथ कार्यालय में कुछ घंटे बिता रहे थे, और उसी दौरान यह वीडियो शूट किया गया. प्रसाद ने बताया कि उनकी पत्नी एक यूट्यूब चैनल चलाती हैं, और यह क्लिप उनके बच्चों द्वारा उसी चैनल पर अपलोड की गई थी. उन्होंने दावा किया कि वीडियो का उद्देश्य किसी तरह की अनुशासनहीनता नहीं था, बल्कि यह पारिवारिक और निजी क्षणों का हिस्सा था.