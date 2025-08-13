Coastal Road Update: अब 24 घंटे खुला रहेगा मुंबई का कोस्टल रोड, मुंबईकरों के मजे ही मजे

Coastal Road | X

मुंबई: मुंबईवासियों का लंबे समय से इंतजार अब खत्म होने जा रहा है. 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस से मुंबई कोस्टल रोड का 7.5 किलोमीटर लंबा शानदार सीसाइड प्रॉमेनेड 24 घंटे आम जनता के लिए खुलने जा रहा है. इससे पहले यह सुबह 7 बजे से रात 12 बजे तक ही खुला रहता था. यह प्रॉमेनेड प्रियदर्शिनी पार्क से वर्ली सी लिंक के वर्ली सिरे तक फैला है, और इसकी लंबाई आइकॉनिक मरीन ड्राइव प्रॉमेनेड (3.5 किमी) से दोगुनी है. 15 अगस्त को इसमें से लगभग 5.25 किलोमीटर का हिस्सा जनता के लिए खोला जाएगा, जिसमें प्रियदर्शिनी पार्क से हाजी अली और बड़ोदा पैलेस से वर्ली तक का हिस्सा शामिल है.

लोगों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए टीटा गार्डन, हाजी अली जूस सेंटर, महालक्ष्मी मंदिर और वर्ली के तीन अलग-अलग स्थानों से एंट्री पॉइंट बनाए गए हैं. सभी एंट्री पॉइंट्स पर पैदल अंडरपास की सुविधा है, जिससे सड़क पार किए बिना सुरक्षित तरीके से पहुंचा जा सके.

15 अगस्त से 24 घंटे खुला रहेगा मुंबई का कोस्टल रोड

Over a year after its first inauguration, the Mumbai Coastal Road will finally be open round the clock from August 15. The promenade will be inaugurated tomorrow in an online event at the MMRDA, attended by the Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis, and will be… pic.twitter.com/gpV7yZlz0u — Richa Pinto (@richapintoi) August 13, 2025

मुंबईकरों की जिंदगी होगी आसान

मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट की कुल लंबाई 10.58 किलोमीटर है और इसमें 8-लेन एक्सप्रेसवे भी शामिल है, जो मरीन ड्राइव को वर्ली से जोड़ेगा. यह प्रोजेक्ट प्रिंसेस स्ट्रीट फ्लाईओवर, मरीन लाइंस से वर्ली एंड, बांद्रा-वर्ली सी लिंक तक फैला है.

वॉकर, जॉगर और साइक्लिस्ट के लिए स्वर्ग

यह प्रॉमेनेड 8 से 20 मीटर चौड़ा है और यहां साइक्लिंग ट्रैक, साइकिल स्टैंड और व्हीलचेयर फ्रेंडली रैंप जैसी सुविधाएं भी हैं. शुरुआती चरण में अमरसन गार्डन, महालक्ष्मी मंदिर, वर्ली डेयरी और बिंदू माधव ठाकरे चौक के अंडरपास खोले जाएंगे.

मुंबई के लिए नई पहचान

समुद्र किनारे फैला यह प्रॉमेनेड न सिर्फ ट्रैफिक का दबाव कम करेगा, बल्कि मुंबईवासियों और पर्यटकों के लिए एक नया पिकनिक, वॉकिंग और फिटनेस हब भी बन जाएगा. मरीन ड्राइव के बाद अब यह नया कोस्टल प्रॉमेनेड मुंबई का एक और आइकॉनिक लैंडमार्क बनने की ओर है.