Independence Day 2025: लाल किले में बैठकर देखें स्वतंत्रता दिवस का ऐतिहासिक समारोह, ऐसे बुक करें टिकट

Independence Day 2025: 15 अगस्त 2025 को भारत अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है. इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) सुबह 7:30 बजे दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले से राष्ट्रध्वज फहराएंगे और देश को संबोधित करेंगे. यह उनका लाल किले से 12वां संबोधन होगा. कार्यक्रम में राष्ट्रगान, 21 तोपों की सलामी और देशभर में लाइव प्रसारण शामिल रहेगा. हालांकि देशभर में लोग टीवी और यूट्यूब पर इस समारोह को लाइव देखते हैं, लेकिन लाल किले पर जाकर इसे अपनी आंखों से देखने का अनुभव बिल्कुल अलग और यादगार होता है. अगर आप भी इस खास मौके का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आपको पहले सीट बुक करनी होगी.

यहां हम आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकरी देंगे कि कैसे आप लाल किले पर होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए सीट बुक कर सकते हैं.

टिकट कहां से खरीदें?

आप टिकट ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीकों से ले सकते हैं.

ऑफलाइन टिकट: रक्षा मंत्रालय द्वारा बनाए गए काउंटर से.

रक्षा मंत्रालय द्वारा बनाए गए काउंटर से. ऑनलाइन टिकट: आधिकारिक वेबसाइट e-invitations.mod.gov.in या aamantran.mod.gov.in से. ऑनलाइन टिकट बुकिंग 13 अगस्त से शुरू हो चुकी है.

ऑनलाइन टिकट बुकिंग का स्टेप-बाय-स्टेप तरीका

सबसे पहले e-invitations.mod.gov.in पर जाएं.

“Independence Day 2025 Ticket Booking” पर क्लिक करें.

लॉगिन करें: मोबाइल नंबर, कैप्चा भरें और OTP से लॉगिन करें.

टिकट संख्या चुनें: जितने टिकट चाहिए, वह संख्या डालें.

आईडी अपलोड करें: मान्य फोटो आईडी (आधार, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस आदि) अपलोड करें.

श्रेणी चुनें: जनरल- 20 रुपये, स्टैंडर्ड- 100 रुपये, प्रीमियम- 500 रुपये

पेमेंट करें: डेबिट/क्रेडिट कार्ड या UPI से भुगतान करें.

टिकट डाउनलोड करें: सफल भुगतान के बाद ई-टिकट डाउनलोड और प्रिंट करें.

ई-टिकट से जुड़ी जरूरी बातें

हर ई-टिकट में QR कोड और सीट की डिटेल होगी. इसे फोन में सेव रखें और कार्यक्रम के दिन उसी आईडी का मूल दस्तावेज साथ लाएं, जो बुकिंग में इस्तेमाल हुआ है.

लाल किला कैसे पहुंचे?

दिल्ली मेट्रो से लाल किला (Lal Qila) या चांदनी चौक (Chandni Chowk) स्टेशन पर उतरें. 15 अगस्त को मेट्रो सेवा सुबह 4 बजे से शुरू होगी.