Kal Ka Mausam, 14 August 2025: कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, जानें देशभर में कल कैसा रहेगा मौसम

Representational Image | PTI

Kal Ka Mausam, 14 August 2025: देशभर में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है. पहाड़ों से लेकर मैदानों तक झमाझम बारिश का दौर जारी है. पश्चिम-मध्य भारत और बंगाल की खाड़ी के उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिणी ओडिशा के तटों पर बने निम्न दबाव के कारण कई राज्यों में अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश के आसार हैं. देश के कई राज्यों में बाढ़ और भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है. यूपी, बिहार में बाढ़ का कहर देखा गया. उफनती नदियां मैदानी इलाकों में जबरदस्त तबाही मचा रही है. बात करें कल के आइए जानते हैं, आपके राज्य का मौसम कल कैसा रहेगा.

कल का मौसम दिल्ली

दिल्ली में पिछले दो दिनों से रुक-रुक कर बारिश हो रही है. मौसम विभाग के अनुसार, 14 और 15 अगस्त को हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है, जबकि अगले तीन दिनों तक आसमान अधिकतर बादलों से घिरा रहेगा. यह बारिश राजधानी में उमस से राहत दिला सकती है.

कल का मौसम उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश में 48 घंटे के लिए भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. 14 अगस्त को पश्चिमी यूपी में लगभग सभी स्थानों पर और पूर्वी यूपी में अनेक जगह बारिश की संभावना है. कहीं-कहीं पर मूसलाधार बारिश के चलते जलभराव और निचले इलाकों में परेशानी बढ़ सकती है.

कल का मौसम बिहार

बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के चलते बिहार में 13 अगस्त को मूसलाधार बारिश होने का अनुमान है. 14 और 15 अगस्त को राज्य के विभिन्न हिस्सों में भारी बारिश की संभावना है. किसानों और निचले इलाकों में रहने वालों को मौसम विभाग ने सतर्क रहने की सलाह दी है.

कल का मौसम उत्तराखंड

पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में पहले से ही लगातार बारिश हो रही है, जिससे भूस्खलन और सड़क बंद होने की घटनाएं बढ़ गई हैं. मौसम विभाग के अनुसार, अगले 6-7 दिनों तक भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है. 14 अगस्त को मूसलाधार बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है.

कल का मौसम हिमाचल प्रदेश

हिमाचल में बारिश और भूस्खलन से जनजीवन प्रभावित है. मौसम विभाग ने अगले 6-7 दिनों में हल्की से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. कांगड़ा, मंडी, सिरमौर, चंबा और शिमला जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. यात्रियों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.

कल का मौसम जम्मू-कश्मीर

जम्मू-कश्मीर में 14 से 18 अगस्त तक लगातार बारिश का सिलसिला जारी रहेगा. 14 और 15 अगस्त को भारी बारिश की संभावना है. कश्मीर घाटी और जम्मू संभाग के कुछ हिस्सों में बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है.

कल का मौसम महाराष्ट्र

महाराष्ट्र में पिछले दो दिनों से राज्य भर में हल्की से मध्यम बारिश हो रही है. कोंकण क्षेत्र के साथ विदर्भ में भी भारी बारिश हुई है और अगले 4 दिनों के लिए कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. विदर्भ में बारिश की तीव्रता बढ़ेगी और 4 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. कोंकण क्षेत्र, पुणे, सतारा, सोलापुर, नागर और मराठवाड़ा के अधिकांश हिस्सों में बारिश का अलर्ट है.