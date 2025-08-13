चोर ने चंद सेकंड में खोल दिया ताला, नए तरीके को देख दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे; Video

Thief's Shocking New Method | Instagram

वो जमाना गया जब एक मजबूत ताले के सहारे घर और कीमती सामान पूरी तरह सुरक्षित माने जाते थे. पहले ताला तोड़ना एक मुश्किल, शोरगुल वाला और समय लेने वाला काम था. लेकिन अब सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो ने लोगों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि इसमें एक चोर ने चंद सेकंड में ताला खोलकर दिखा दिया.

इंस्टाग्राम पर वायरल इस वीडियो में एक चोर हाथ में पेट्रोल या किसी ज्वलनशील तरल से भरी सिरिंज और एक लाइटर लेकर नजर आता है. उसने तरल को ताले के की-होल और ऊपरी हिस्से में डाला, कुछ सेकंड इंतजार किया, और फिर लाइटर जलाकर की-होल में लगा दिया. अंदर आग लगते ही ताले का प्लास्टिक हिस्सा पिघल गया और चोर ने हल्का सा दबाव डालते ही ताला खोल लिया. चोर ने खुद बताया कि आजकल के कई ताले प्लास्टिक मेम्ब्रेन से बने होते हैं, जो गर्मी और आग से तुरंत पिघल जाते हैं, जिससे ताला खोलना बेहद आसान हो जाता है.

हैरान हुए यूजर्स

वीडियो देखने के बाद कई लोगों ने इसे चौंकाने वाला और डरावना बताया. सोशल मीडिया पर एक यूज़र ने लिखा, “कौन बोलता है इंडिया में टैलेंट नहीं? अगर चीन 2025 में जी रहा है, तो हमारे देश के चोर 3030 में.” दूसरे ने तंज कसते हुए लिखा, “हां सबको बता दो, ताकि जिन्हें नहीं पता, वो भी ये करके आराम से ताला खोल लें.” हालांकि, कुछ लोगों ने इस वीडियो को फर्जी बताया और कहा कि उन्होंने ये ट्रिक आजमाई लेकिन ताला नहीं खुला.

चोर ने कैसे खोला ताला?

View this post on Instagram A post shared by Flirting Lines (@flirting.lines)

सुरक्षा पर सवाल

इस वीडियो ने एक बार फिर घरेलू सुरक्षा उपकरणों की मजबूती पर सवाल खड़े कर दिए हैं. अगर साधारण ताले इतने आसान तरीके से खोले जा सकते हैं, तो लोगों को अपने घर और सामान की सुरक्षा के लिए नए उपाय अपनाने होंगे.