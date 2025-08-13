Gorakhpur: खुले नाले में गिरने से 8 साल की बच्ची की दर्दनाक मौत, ये Video झकझोर कर रख देगा

Girl Dies After Falling Into Open Drain in Gorakhpur

गोरखपुर: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में 11 अगस्त (सोमवार) को एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ, जिसमें 8 साल की बच्ची अफरीन की खुले नाले में गिरकर मौत हो गई. अफरीन मदरसा की पढ़ाई पूरी कर टाइल वाली मस्जिद के पास से घर लौट रही थी. उस समय भारी बारिश हो रही थी और सड़क पर गंदा बरसाती पानी भरा था. इसी दौरान उसका पैर फिसला और वह खुले नाले में गिर गई.

घटना टिवरपुर थाना क्षेत्र के गोरखपुर नगर निगम इलाके की है. अफरीन के नाले में गिरते ही स्थानीय लोग तुरंत दौड़े और उसे बाहर निकाला. एक व्यक्ति उसे गोद में लेकर दौड़ते हुए अस्पताल ले गया. यह मंजर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसने लोगों को झकझोर दिया. दुर्भाग्य से अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने अफरीन को मृत घोषित कर दिया.

स्कूल से घर लौट रही बच्ची की खुले नाले में गिरने से मौत

Onlookers pull out the body of an 8-year-old girl, who fell into a sewer in an inundated road, while returning home from school in Gorakhpur district of Uttar Pradesh. Was rushed to hospital but unfortunately died. pic.twitter.com/PKjZcqZRC6 — Piyush Rai (@Benarasiyaa) August 13, 2025

लड़की को पैदल अस्पताल पहुंचाया

The deceased Afreen was rushed to hospital on foot, but couldn't be saved. pic.twitter.com/z4Tk0LBCmM — Piyush Rai (@Benarasiyaa) August 13, 2025

गुस्से में स्थानीय

अफरीन के पिता अनीस, लाला टोली (घोसिपुर) इलाके में रहते हैं. इस घटना के बाद स्थानीय लोग गुस्से में हैं. उनका कहना है कि नाले के निर्माण के दौरान सुरक्षा मानकों की अनदेखी की गई थी. बारिश में नाला ढका नहीं था और ऊपर से पानी का तेज बहाव, जिससे हादसा हुआ.

नगर निगम की प्रतिक्रिया

अतिरिक्त नगर आयुक्त निरंकर सिंह ने इस घटना को “बेहद दुखद” बताते हुए कहा, “यह दिल दहला देने वाली घटना है. निगम इस दुख की घड़ी में पीड़ित परिवार के साथ है. मौत के कारण की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद होगी और रिपोर्ट के आधार पर जरूरी एवं निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी.” उन्होंने भरोसा दिलाया कि मामले की हर पहलू से गहन जांच होगी और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे.