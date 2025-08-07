'War 2: गाना 'जनाबे आली' का टीजर आउट, ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर के डांस मूव्स कमाल

मुंबई, 7 अगस्त : बॉलीवुड स्टार ऋतिक रोशन और साउथ सिनेमा के सुपरस्टार जूनियर एनटीआर की अपकमिंग एक्शन फिल्म 'वॉर 2' का नया गाना 'जनाबे आली' का टीजर मेकर्स ने रिलीज कर दिया है. गाने को प्रीतम ने कंपोज किया है. वहीं, सचेत टंडन और साब भट्टाचार्य ने मिलकर गाया है, और इसके बोल अमिताभ भट्टाचार्य ने लिखे हैं. यह एक डांस एंथम है. बता दें, गाने को तमिल, तेलुगु और हिंदी तीन वर्जन में तैयार किया गया है. हिंदी में सचेत टंडन और साज भट्ट ने गाया है, और इसके बोल अमिताभ भट्टाचार्य ने लिखे हैं. वहीं तेलुगु वर्जन की बात करें तो उसे नकश अजीज और याजिन निजार ने गाया है, और इसके बोल कृष्णा कांत ने लिखे हैं, और तमिल वर्जन में भी नकश अजीज और याजिन निजार ने अपनी आवाज दी है, और इसके बोल मदन कार्की ने लिखे हैं.

ऋतिक ने इंस्टाग्राम पर गाने का टीजर पोस्ट करते हुए लिखा, "जिस डांस वॉर का आप सबको इंतजार था, वो अब बस आने ही वाला है. पेश है इसकी एक झलक...'जनाबे आली' का पूरा गाना सिर्फ सिनेमाघरों में! 'वॉर-2' हिंदी, तेलुगु और तमिल में 14 अगस्त को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

इससे पहले फिल्म के मेकर्स ने पहला गाना 'आवन जावन" रिलीज किया था, जिसमें ऋतिक और कियारा आडवाणी नजर आए थे. गाने को 'ब्रह्मास्त्र: पार्ट वन' के हिट गाने 'केसरिया' की टीम ने तैयार किया है, और निकिता गांधी और अरिजीत सिंह ने इसको अपनी आवाज से संवारा है. संगीत प्रीतम ने तैयार किया है तो बोल अभिजीत भट्टाचार्य ने लिखे हैं. यह एक रोमांटिक गाना है, जो लोगों को बहुत पसंद आ रहा है. अभिनेता ऋतिक ने इस गाने की झलक पोस्ट करते हुए लिखा था, "एक समय कबीर के पास उम्मीद, खुशी और प्यार था. 'आवन जावन' सॉन्ग रिलीज हो गया है. 'वॉर 2' 14 अगस्त को हिंदी, तेलुगु और तमिल में सिनेमाघरों में रिलीज होगी."

'वॉर-2' डॉल्बी सिनेमा में रिलीज होने वाली पहली भारतीय फिल्म है. निर्माताओं ने इस बहुप्रतीक्षित सीक्वल को हिंदी और तेलुगु में उत्तरी अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और कुवैत के डॉल्बी सिनेमा केंद्रों के साथ ही दुनिया भर में रिलीज करने की योजना बनाई है.