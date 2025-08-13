Ganeshotsav 2025: गणेशोत्सव के लिए अपने घर जा रहे कोंकणवासियों को नितेश राणे की सौगात, उपलब्ध होगी मुफ्त ट्रेन की सुविधा

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: File Image)

Ganeshotsav 2025: वैसे तो पूरे महाराष्ट्र (Maharashtra) में गणेशोत्सव (Ganeshotsav) का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन गणेशोत्सव और कोंकणवासियों (Konkanites) का एक अटूट बंधन है. कोंकणी लोग चाहे कहीं भी हों, गणेशोत्सव के लिए कोंकण जाना हमेशा चाहते हैं. इस साल, कई सेवकों ने गणपति उत्सव (Ganpati Utsav) के लिए अपने गृहनगर जाने के लिए पहले ही छुट्टी ले ली है. रेलवे की बुकिंग फुल हो चुकी है, इसलिए, अब उन्हें स्पेशल ट्रेन (Special Train) कब और कहां से चलेगी, यह जानने के साथ-साथ तत्काल टिकट का इंतजार है. अगर ये सारे मौके हाथ से छूट जाएंगे तो फिर सेवक जो भी ट्रेन मिलेगी, उससे अपने गृहनगर जाएंगे. ऐसे में गणेशोत्सव पर अपने गृहनगर जाने वाले कोंकणवासियों को मंत्री नितेश राणे (Nitesh Rane) ने हमेशा की तरह मुफ्त ट्रेन की सुविधा उपलब्ध कराई है.

राज्य के मत्स्य पालन और बंदरगाह मंत्री नितेश राणे पिछले कुछ वर्षों से गणेशोत्सव के दौरान कोंकण के लोगों को मुफ्त बस सेवा प्रदान कर रहे हैं. इसके साथ ही, उन्होंने कुछ वर्षों से मुफ्त रेल सेवा भी शुरू की है. इस वर्ष भी नितेश राणे ने कोंकण जाने के लिए रेलगाड़ियां उपलब्ध कराई हैं. खास बात यह है कि कोंकण के लोग मुफ्त यात्रा कर सकेंगे, लेकिन उन्हें सीट आरक्षित करानी होगी. इसके साथ ही, मंत्री राणे ने इस वर्ष गणेशोत्सव के अवसर पर डबल धमाका ऑफर की घोषणा की है. इस वर्ष गणपति स्पेशल के रूप में दो विशेष ट्रेनें शुरू की जाएंगी. यह भी पढ़ें: Ganeshotsav 2025: बीएमसी ने मुंबई में नागरिकों से की इको-फ्रेंडली गणेशोत्सव मनाने की अपील, विसर्जन के लिए जारी किए दिशानिर्देश

कोंकणवासियों को नितेश राणे की सौगात

मंत्री नितेश राणे ने गणपति उत्सव स्पेशल ट्रेन की जानकारी दी. ये स्पेशल ट्रेनें 23 और 24 अगस्त को चलाई जाएंगी. नितेश राणे ने अपने एक्स हैंडल पर एक वीडियो पोस्ट कर स्पेशल ट्रेन की जानकारी दी. पहले की तरह इस साल भी कोंकण के लिए दो मोदी एक्सप्रेस गणपति स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी. पहली ट्रेन 23 अगस्त और दूसरी 24 अगस्त को दादर स्टेशन से प्लेटफॉर्म नंबर 14 से रवाना होगी. ये ट्रेनें सुबह 11 बजे कोंकण की ओर रवाना होंगी. इन ट्रेनों के लिए टिकट वितरण 18 अगस्त से शुरू होगा. इसके लिए नितेश राणे ने रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिलों के बीजेपी तालुका प्रमुखों से संपर्क करने की अपील की है.