Ganeshotsav 2025: बीएमसी ने मुंबई में नागरिकों से की इको-फ्रेंडली गणेशोत्सव मनाने की अपील, विसर्जन के लिए जारी किए दिशानिर्देश

गणेशोत्सव 2025 (Photo Credits: ANI)

Ganeshotsav 2025: आगामी गणेश चतुर्थी (Ganesh Chaturthi) उत्सव से पहले बृहन्मुंबई नगर निगम (Brihanmumbai Municipal Corporation) यानी बीएमसी (BMC) ने एक सार्वजनिक अपील जारी कर नागरिकों से गणेशोत्सव (Ganeshotsav) और भगवान गणेश (Bhagwan Ganesh) की मूर्तियों के विसर्जन के दौरान पर्यावरण के अनुकूल (Eco-Friendly) व्यवहार अपनाने का आग्रह किया है. नगर निकाय ने पर्यावरणीय क्षति (Environmental Damage) को कम करने और त्योहार के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं.

अपनी अपील में, बीएमसी ने जल प्रदूषण को कम करने के लिए शादु माटी (प्राकृतिक मिट्टी) की मूर्तियों, छोटे आकार की मूर्तियों और घर पर प्रतीकात्मक विसर्जन के उपयोग को प्रोत्साहित किया है. भक्तों से प्लास्टर ऑफ पेरिस (पीओपी) (Plaster of Paris) की मूर्तियों, रासायनिक पेंट (Chemical Paints) और गैर-जैवनिम्नीकरणीय सजावटी वस्तुओं (Non-Biodegradable Decorative Items) से बचने का अनुरोध किया जा रहा है, जिनका समुद्री जीवन (Marine Life) और जल निकायों (Water Bodies) पर दीर्घकालिक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है. यह भी पढ़ें: Ganesh Chaturthi 2025: बॉम्बे HC के आदेश पर मुंबई पुलिस सख्त, गणेशोत्सव के दौरान DJ बजाने पर लगा बैन, उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी

इको-फ्रेंडली गणेशोत्सव मनाने की अपील

सार्वजनिक मंडलों के लिए विशेष व्यवस्था

पंजीकृत सार्वजनिक गणेश मंडलों के लिए, बीएमसी ने विसर्जन कार्यक्रम प्रबंधित करने और प्राकृतिक एवं कृत्रिम विसर्जन स्थलों पर भीड़भाड़ से बचने के लिए एक समर्पित ऑनलाइन बुकिंग सुविधा प्रदान की है. ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग बीएमसी की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से की जा सकती है.

नगर निगम ने नागरिकों से झीलों, नदियों और समुद्र जैसे प्राकृतिक जलस्रोतों पर भार कम करने के लिए शहर भर में स्थापित कृत्रिम तालाबों में मूर्तियों का विसर्जन करने का आग्रह किया है. जिन घरों में छोटी मूर्तियां हैं, उन्हें बीएमसी ने घर पर ही विसर्जन करने या नजदीकी कृत्रिम तालाब का उपयोग करने की सलाह दी है.

त्योहार जुलूस और सुरक्षा उपाय

आयोजकों को जुलूसों को अनुशासित रखने, अत्यधिक शोर से बचने और यह सुनिश्चित करने के लिए याद दिलाया गया है कि वाहन और झांकियां सुरक्षा दिशानिर्देशों का पालन करें. बीएमसी ने लाउडस्पीकरों के इस्तेमाल में संयम बरतने की भी अपील की है और आयोजकों को यातायात और भीड़ प्रबंधन के लिए मुंबई पुलिस के साथ सहयोग करने की सलाह दी है.

प्रसाद का पृथक्करण और अपशिष्ट प्रबंधन

नगर निगम ने श्रद्धालुओं से अनुरोध किया है कि वे विसर्जन स्थलों पर रखे गए निर्माल्य कलशों (संग्रह डिब्बों) में फूल, मालाएं और अन्य जैविक प्रसाद जमा करें. इन प्रसादों से खाद बनाई जाएगी और शहर के उद्यानों में उपयोग की जाएगी. पुनर्चक्रण की सुविधा के लिए गैर-जैवनिम्नीकरणीय वस्तुओं का अलग से निपटान किया जाना चाहिए. यह भी पढ़ें: Ganeshotsav 2025: महाराष्ट्र का 'राज्य उत्सव' बना गणेशोत्सव, अब सरकार उठाएगी जश्न का पूरा खर्च

कानूनी अनुपालन के बारे में जागरूकता

बीएमसी के नोटिस में इस बात पर ज़ोर दिया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन किया जाना चाहिए और उल्लंघन करने पर दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है. नागरिकों से त्योहार के दौरान सार्वजनिक स्वास्थ्य या पर्यावरण को नुकसान पहुँचाने वाले कार्यों से बचने का आग्रह किया गया है.

पर्यावरण-अनुकूल समारोहों को और अधिक बढ़ावा देने के लिए, बीएमसी ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर विस्तृत दिशानिर्देश, विसर्जन स्थलों के स्थान और स्लॉट बुकिंग लिंक उपलब्ध कराए हैं. नगर निकाय ने मुंबईवासियों से शहर के प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करते हुए, त्योहार को श्रद्धापूर्वक मनाने का आग्रह किया है.