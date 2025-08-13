Balaram Jayanti 2025 Wishes: बलराम जयंती के इन मनमोहक HD Images, WhatsApp Status, GIF Greetings और Wallpapers के जरिए दें बधाई

Balaram Jayanti 2025 Wishes in Hindi: हिंदू पंचांग के अनुसार, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को बलराम जयंती (Balaram Jayanti) मनाई जाती है. इसी पावन तिथि पर शेषनाग ने श्रीकृष्ण (Bhagwan Shri Krishna) के बड़े भाई बलराम (Bhagwan Balaram) के रूप में अवतार लिया था. भगवान बलराम धर्म, शक्ति और मर्यादा के प्रतीक माने जाते हैं. यह दिन संतान सुख, उनके अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना के लिए विशेष रुप से पूजनीय है. बलराम जयंती को हल षष्ठी, पीन्नी छठ, खमर छठ, राधन छठ, चंदन छठ, तिन छठी, ललही छठ, तिन्नी छठ और कहीं-कहीं पर इसे हल छठ या हर छठ के नाम से भी जाना जाता है. बलराम जयंती को भगवान बलराम के जन्मोत्सव के तौर पर मनाया जाता है. चूंकि बलराम जी का मुख्य शस्त्र हल था और वे कृषक समुदाय के संरक्षक माने जाते हैं, इसलिए इस दिन को हल छठ नाम मिला. इस साल बलराम जयंती 14 अगस्त 2025 को मनाई जा रही है.
जहां बलराम जयंती को भगवान बलराम के जन्मोत्सव के तौर पर हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है तो वहीं हल छठ को मुख्य रुप से मातृत्व, संतान सुख और बच्चों की लंबी उम्र के लिए माताओं द्वारा रखा गया व्रत होता है. इस दिन शुभकामना संदेशों का आदान-प्रदान किया जाता है. इस अवसर पर आप इन मनमोहक विशेज, एचडी इमेजेस, वॉट्सऐप स्टेटस, जीआईएफ ग्रीटिंग्स और वॉलपेपर्स के जरिए बलराम जयंती की बधाई दे सकते हैं.
बलराम जयंती का महत्व केवल भगवान बलराम के जन्म के रूप में ही नहीं, बल्कि इसे शक्ति, धैर्य और कर्तव्यनिष्ठा के प्रतीक के तौर पर भी देखा जाता है. मान्यता है कि इस दिन जो महिलाएं पूरे श्रद्धाभाव से व्रत करती हैं, उन्हें संतान सुख की प्राप्ति होती है. इसके अलावा संतान की चाह रखने वाली महिलाओं के लिए भी इस व्रत को अत्यंत फलदायी माना जाता है. कहा जाता है कि बलराम जयंती पर भगवान श्रीकृष्ण संग बलराम जी की पूजा करने से साधक की हर मनोकामना पूरी होती है. इसके साथ ही सुख-सौभाग्य, यश-कीर्ति और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है.