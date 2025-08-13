Tips to Improve Sexual Health of Men: पुरुषों की सेक्सुअल परफॉर्मेंस बेहतर बनाने के टिप्स

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo: Pixabay)

कई पुरुष सेक्स के दौरान अपने और अपने साथी के आनंद और संतुष्टि को बढ़ाने के लिए उत्सुक रहते हैं. ऐसा करने के लिए कुछ सुझावों में फोरप्ले और खुले संवाद पर ज़्यादा ध्यान देना, तनाव और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं को नियंत्रित करना और संभवतः सप्लीमेंट्स का उपयोग करना शामिल है. यौन प्रदर्शन पर ध्यान केंद्रित करने से चिंता हो सकती है. लाइफस्टाइल में कुछ आसान बदलाव जैसे स्ट्रेस कम करना, स्तंभन दोष में सुधार, यौन साथियों के साथ संबंधों को बेहतर बनाना, सहनशक्ति बढ़ाना, ये बदलाव सेक्स को सभी के लिए अधिक आनंददायक और संतोषजनक बना सकते हैं. यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि इरेक्शन पाने और उसे बनाए रखने की चिंता अक्सर प्रदर्शन संबंधी चिंता का एक प्रमुख कारण होती है.

1. फोरप्ले को प्राथमिकता दें

अक्सर यह माना जाता है कि सेक्स का सबसे अहम हिस्सा पेनिट्रेशन होता है. लेकिन यह सोच सभी स्थितियों में सही नहीं होती. खासतौर पर उन पुरुषों के लिए जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन (ED) से जूझ रहे हैं. अच्छी बात यह है कि संतुष्ट‍ि के लिए इरेक्शन ज़रूरी नहीं होता. वास्तव में, ED एक ऐसा अवसर हो सकता है जिसमें पुरुष नई और अधिक संवेदनशील टेक्निक ट्राय कर सकते हैं. फोरप्ले, जैसे कि स्पर्श, चुंबन, और ओरल सेक्स, पार्टनर के साथ जुड़ाव को गहरा बनाते हैं. जब इसे ज्यादा समय दिया जाता है, तो दोनों के लिए अनुभव और भी आनंददायक हो सकता है. विशेष रूप से महिलाओं के लिए, फोरप्ले का महत्व और भी अधिक होता है. एक 2017 के अध्ययन में पाया गया कि केवल 18% महिलाएं ही पेनिट्रेशन से ऑर्गैज़्म तक पहुंचती हैं, जबकि करीब 36.6% ने बताया कि उन्हें चरमोत्कर्ष के लिए क्लिटोरल उत्तेजना की ज़रूरत होती है.

2. स्टार्ट-स्टॉप टेक्निक आज़माएं

जो पुरुष सेक्स के दौरान ज़्यादा देर तक टिकना चाहते हैं, वे इस तकनीक का लाभ उठा सकते हैं. इसमें, जब आपको लगे कि स्खलन होने वाला है, तो थोड़ी देर के लिए रुक जाएं, गहरी सांस लें और फिर से शुरुआत करें. यह प्रक्रिया दोहराने से शरीर को स्खलन को नियंत्रित करने की ट्रेनिंग मिलती है. समय के साथ, यह तकनीक पुरुष को बेहतर नियंत्रण और अधिक संतुलन हासिल करने में मदद कर सकती है, जिससे यौन अनुभव अधिक संतुष्टिदायक बनता है.

3. कुछ नया ट्राई करें

यौन सुख तब और बढ़ जाता है जब उसमें नवीनता और उत्साह बना रहे. अगर आप लंबे समय से एक ही पार्टनर के साथ हैं, तो यह स्वाभाविक है कि चीज़ें कभी-कभी रूटीन जैसी लगने लगें. इस स्थिति में कुछ नया प्रयोग करना—जैसे कि कोई नई सेक्स पोजीशन, स्थान में बदलाव, या रोल प्ले करना रिश्ते में ताज़गी ला सकता है. इसके अलावा, एक-दूसरे की यौन कल्पनाओं के बारे में खुलकर बात करना और उन्हें समझने की कोशिश करना भी सेक्स को अधिक रोमांचक और गहराईपूर्ण बना सकता है.

धूम्रपान छोड़ें: यौन स्वास्थ्य के लिए एक ज़रूरी कदम

सिगरेट पीना न केवल उच्च रक्तचाप और हृदय संबंधी समस्याओं का कारण बन सकता है, बल्कि यह सीधे तौर पर स्तंभन (इरेक्शन) से जुड़ी परेशानियों को भी बढ़ा सकता है. धूम्रपान का असर केवल संपूर्ण स्वास्थ्य पर ही नहीं, बल्कि यौन क्षमता पर भी पड़ता है. 2022 में किए गए एक अध्ययन, जिसमें 6,754 पुरुषों के आंकड़ों का विश्लेषण किया गया, यह स्पष्ट हुआ कि धूम्रपान करने वालों की यौन क्रिया की गुणवत्ता, धूम्रपान न करने वालों की तुलना में काफी कम थी. सबसे अहम बात यह है कि जिन पुरुषों ने धूम्रपान छोड़ दिया था, उन्होंने कामेच्छा और स्तंभन क्षमता में उल्लेखनीय सुधार पाया, जो कि वर्तमान में धूम्रपान करने वालों से बेहतर था. इसलिए, अगर आप अपनी यौन सेहत को सुधारना चाहते हैं तो धूम्रपान छोड़ना एक महत्वपूर्ण और प्रभावी कदम हो सकता है.

यौन समस्याएं अक्सर चिंता और झिझक का कारण बनती हैं, लेकिन यह जानना ज़रूरी है कि ये समस्याएं सामान्य हैं और इनका इलाज संभव है. कोई भी व्यक्ति यदि चाहे, तो किसी प्रमाणित यौन स्वास्थ्य विशेषज्ञ की मदद से, अपने साथी से खुलकर संवाद करके और अपनी जीवनशैली में सकारात्मक बदलाव लाकर अपनी यौनिकता को लेकर आत्मविश्वास और संतुलन पा सकता है. सही मार्गदर्शन और सहयोग से यौन स्वास्थ्य को बेहतर बनाना न केवल संभव है, बल्कि यह संपूर्ण जीवन की गुणवत्ता को भी सुधार सकता है.