Rani Chatterjee: गुलाबी साड़ी में रानी चटर्जी का सादगी भरा लुक, बोलीं- 'सपने बहुत अनमोल हैं'

मुंबई, 13 अगस्त : भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की 'लेडी सिंघम' रानी चटर्जी इन दिनों फिल्म 'इमरती दीदी' की शूटिंग में व्यस्त हैं, लेकिन वह अपने फैंस को अपडेट देने के लिए अक्सर शूट से जुड़ी तस्वीर या वीडियो पोस्ट करती रहती हैं. इसी कड़ी में अभिनेत्री ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया है.

रानी ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वह तरह-तरह के पोज देती नजर आ रही है. कभी बालों को संवारती, तो कभी साड़ी के पल्लू को ठीक करती दिख रही हैं. अभिनेत्री ने वीडियो में टीवी सीरियल 'बेटी हमारी अनमोल' का टाइटल सॉन्ग ऐड किया. तस्वीर पोस्ट कर अभिनेत्री ने कैप्शन में लिखा, "मेरे सपने बहुत अनमोल हैं, पर उसे पूरा करने के लिए जीवन खर्च हो रहा है."यह भी पढ़ें : Bird Flu: बर्ड फ्लू के दृष्टिगत प्राणी उद्यानों में कड़ी निगरानी एवं सतर्कता बरती जाए; सीएम योगी

लुक की बात करें, तो अभिनेत्री गुलाबी साड़ी में हैं और हेयर स्टाइल भी सिंपल है. उन्होंने चोटी बना रखी है. फैंस को अभिनेत्री का ये अंदाज काफी पसंद आ रहा है. वीडियो पोस्ट करते ही फैंस उनके कमेंट सेक्शन में 'हार्ट' और 'फायर' के इमोजी शेयर कर रहे हैं.

फिल्म 'इमरती दीदी' की शूटिंग की जानकारी अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम के जरिए फैंस को दी थी. रानी ने एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें वह बालों को संवारते, तो कभी अलग-अलग एक्सप्रेशन के साथ डांस करती नजर आ रही थी. रानी ने इसके कैप्शन में लिखा था, "इमरती ने भी ट्रेंड फॉलो कर लिया, मेरी नई फिल्म का नाम इमरती है जिसकी शूटिंग शुरू कर रही हूं."

एक्ट्रेस के करियर की बात करें तो रानी ने साल 2003 में फिल्म 'ससुरा बड़ा पैसा वाला' से अभिनय की शुरुआत की थी. इसके बाद उन्होंने कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया, जिसमें 'देवरा बड़ा सतावेला', 'रानी नंबर 786', 'घरवाली बाहरवाली', 'बंधन टूटे ना', 'चोर मचाए शोर' जैसी फिल्में शामिल हैं.

रानी ने 300 से ज्यादा कई फिल्मों में काम किया है. वह रोहित शेट्टी के स्टंट-आधारित रिएलिटी शो 'खतरों के खिलाड़ी' सीजन 10 में खतरनाक स्टंट करती दिखी थीं और एमएक्स प्लेयर पर स्ट्रीम हुई वेब सीरीज 'मस्तराम' का भी हिस्सा रही हैं.