Kargahar vidhan sabha Chunav Result: करगहर सीट से पिछड़े भोजपुरी सिंगर रितेश सिंह, सबसे आगे चल रहे जेडीयू के बशिष्ठ सिंह

नई दिल्ली, 14 नवंबर : बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly Elections) में इस बार कई भोजपुरी सिंगर्स उम्मीदवार बनकर अलग-अलग पार्टियों से चुनाव लड़ रहे हैं. आज सभी के लिए फैसले का दिन है. करगहर सीट से पहली बार भोजपुरी सिंगर रितेश पांडे जन सुराज पार्टी की तरफ से लड़ रहे हैं, लेकिन शुरुआती रुझानों में सिंगर काफी पीछे चल रहे हैं और चौथे नंबर पर 2050 वोटों से पीछे चल रहे हैं.

करगहर सीट से रुझान आने शुरू हो चुके हैं और सबसे आगे जेडीयू के बशिष्ठ सिंह चल रहे हैं. बशिष्ठ सिंह 2559 वोटों के साथ पहले नंबर पर हैं, जबकि दूसरे नंबर पर कांग्रेस के संतोष कुमार मिश्रा हैं, जिनके खाते में अभी तक 1927 वोट आए हैं. तीसरे नंबर पर बसपा के उदय प्रताप सिंह हैं और चौथे नंबर पर जन सुराज पार्टी के भोजपुरी सिंगर रितेश पांडे हैं. सिंगर रितेश पांडे को अभी तक 509 वोट मिले हैं, जबकि पांचवें नंबर पर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे शिव कुमार सिंह हैं, जिन्हें 106 वोट मिले हैं. यह भी पढ़ें : बिहार चुनाव रिजल्ट: नतीजे बता रहे हैं… सच में PM मोदी के ‘हनुमान’ निकले चिराग! 22 सीटों पर जबरदस्त बढ़त

शुरुआती रुझानों में सिंगर काफी पीछे कर रहे हैं. जेडीयू के बशिष्ठ सिंह को पीछे कर पाना उनके लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि बशिष्ठ सिंह पहले से करगहर सीट का जाना-माना चेहरा हैं. साल 2020 में कांग्रेस के संतोष कुमार मिश्रा करगहर सीट से जीते थे, लेकिन इस बार जेडीयू के बशिष्ठ सिंह ने उन्हें पीछे छोड़ दिया है.

साल 1967 में सबसे पहले करगहर सीट पर चुनाव हुए थे और एसएसपी के तुलसी सिंह जीतकर विधायक बने थे. हालांकि अब देखना होगा कि करगहर सीट किसके हिस्से में आती है. करगहर सीट से रितेश पांडे,जेडीयू के बशिष्ठ सिंह, सीपीआई के महेंद्र प्रसाद गुप्ता और बसपा के उदय प्रताप सिंह बड़ी पार्टियों के चेहरे के तौर पर लड़ रहे हैं. निर्दलीय को मिलाकर 12 उम्मीदवार इस सीट से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं. बता दें कि भोजपुरी सिंगर रितेश पांडे ने पहली बार चुनावों में अपनी किस्मत आजमाई है. सिंगर सिनेमा के बड़े गायक हैं, जो फिल्मी गानों से लेकर भक्ति गीतों के लिए जाने जाते हैं. सिंगर कई फिल्मों में भी काम कर चुके हैं.