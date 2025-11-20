Nitish Kumar Oath Taking Ceremony: नीतीश कुमार 10वीं बार लेंगे शपथ, सम्राट चौधरी बोले- जनता की भावनाओं को पूरा करने के संकल्प की शपथ

Photo- X

पटना, 20 नवंबर : बिहार की राजधानी पटना का ऐतिहासिक गांधी मैदान सजधज के लिए तैयार है. यहां नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं. यहां शपथ ग्रहण समारोह की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. शपथ ग्रहण समारोह में अतिथियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है. इस बीच, शपथ ग्रहण समारोह को लेकर भाजपा विधायक दल के नेता सम्राट चौधरी ने कहा, "यह शपथ जनता की भावनाओं को पूरा करने वाला संकल्प है. बिहार की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आशीर्वाद दिया है. इस समारोह में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री आ रहे हैं. बिहार की जनता ने लगातार 20 साल एनडीए को काम करने का मौका दिया है. आगे भी एनडीए काम करेगी."

शपथ ग्रहण समारोह को लेकर पटना को भी सजाया संवारा गया है. पटना आने वाले अतिथियों के स्वागत के लिए इसे सजाया गया है. शहर की सड़कें पोस्टरों और बैनरों से पट गई हैं. विभिन्न स्थानों पर तोरण द्वार बनाए गए हैं. इसके अलावा डिवाइडरों पर विभिन्न दलों के पोस्टर, झंडे और बैनर लगाए गए हैं. पटना शहर में एक बड़ा पोस्टर लगाया गया है, जिसमें जनता का आभार जताते हुए विकसित बिहार बनाने के संकल्पों को दोहराया गया है.

पोस्टर में लिखा गया है, "बिहार की जनता का आभार, अब बनेगा विकसित बिहार." इस पोस्टर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित एनडीए के घटक दलों के नेताओं की तस्वीर है. बताया जा रहा है कि इस शपथ ग्रहण समारोह में नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा के अलावा कई अन्य मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी. इस शपथ ग्रहण समारोह को भव्य और आकर्षक बनाने की तैयारी है. इस समारोह में भाग लेने के लिए विभिन्न जिलों से लोग पहुंच रहे हैं.