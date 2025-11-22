Bihar: सम्राट चौधरी को गृह मंत्रालय दिए जाने पर जीतन राम मांझी बोले- फैसला उचित हुआ

पटना, 22 नवंबर : केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी ने उपमुख्यमंत्री और भाजपा नेता सम्राट चौधरी को बिहार में गृह मंत्री बनाए जाने के फैसले का स्वागत किया है. उन्होंने कहा कि फैसला राजहित में हुआ है. जीतन राम मांझी ने आईएएनएस से बातचीत में कहा, "नीतीश कुमार ने अपने कौशल और कार्यकुशलता को दर्शाया है. सम्राट चौधरी को गृह मंत्री बनाने का फैसला उचित हुआ है. यह किसी बहस का विषय नहीं है."

बिहार सरकार में मंत्री और जदयू नेता अशोक चौधरी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा, "यह अच्छी बात है कि सम्राट चौधरी को होम मिनिस्ट्री दी गई है. वह मंत्रालय की जरूरतों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे. नीतीश कुमार ने बहुत सोच-समझकर यह फैसला लिया है." भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन ने सम्राट चौधरी को गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी मिलने पर कहा, "बिहार के इतिहास में पहली बार भाजपा का कोई कार्यक्रम गृह मंत्री बना है. राज्य में सुशासन है. नीतीश कुमार ने 'जंगलराज' को खत्म करने का काम किया और सुशासन स्थापित किया है. सम्राट चौधरी उसे आगे बढ़ाएंगे.

अपराधियों के मन में और डर पैदा करेंगे, ताकि कोई अपराध न करें. हालांकि, महागठबंधन ने सम्राट चौधरी को गृह मंत्रालय दिए जाने पर कटाक्ष किया है और कहा कि भाजपा का मकसद जदयू को कमजोर करना व मुख्यमंत्री को किनारे करना है. राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा, "हम शुरू से कह रहे हैं कि भाजपा नीतीश कुमार को सिर्फ मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाएगी, जबकि वह असल में राज करेगी." उन्होंने दावा किया कि नीतीश कुमार की कुर्सी खतरे में है और उनकी पार्टी भी टूटने की कगार पर है.

इसी तरह, कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने दावा किया कि नीतीश कुमार को उनकी ही सरकार में किनारे किया जा रहा है. सुरेंद्र राजपूत ने कहा, "सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार से गृह मंत्रालय का कंट्रोल ले लिया है. नीतीश कुमार को साइडलाइन किया जा रहा है. भाजपा धीरे-धीरे नीतीश कुमार की पार्टी, उनकी सरकार और उनके समर्थकों को अपने असर में ला रही है.