Samrat Choudhary Statement: बिहार में सुशासन, अपराधियों की खैर नहीं, प्रदेश से बाहर ही जाना होगा; सम्राट चौधरी

पटना, 22 नवंबर : बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को इस बार गृह मंत्रालय की भी जिम्मेदारी मिली है. इस बीच, गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी मिलने पर उन्होंने शनिवार को साफ कर दिया कि बिहार में अपराधियों की खैर नहीं है, उन्हें प्रदेश से बाहर ही जाना होगा. दरअसल, गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी मिलने के बाद उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुंचे थे. प्रदेश कार्यालय पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया.

इस बीच, मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा, " भाजपा नेतृत्व, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर मुझे गृह मंत्री के तौर पर काम करने का मौका दिया है. बिहार की जनता को मैं आश्वस्त करता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में बिहार में लगातार सुशासन स्थापित होने की चिंता की जाएगी." उन्होंने कहा, "नीतीश कुमार ने लगातार सुशासन स्थापित किया है. आगे भी सुशासन की पूरी व्यवस्था उनके ही मार्गदर्शन और नेतृत्व में होगी." यह भी पढ़ें : Uttar Pradesh: बरेली में मौलाना तौकीर रजा के करीबी पर एक्शन, प्रशासन ने बुलडोजर से तोड़ीं दुकानें

बिहार के उप मुख्यमंत्री ने आगे कहा, "बिहार में सुशासन है. बिहार में एक व्यवस्था खड़ी है. बिहार के सुशासन ने अराजकता और जंगलराज को समाप्त कर दिया है और उसी व्यवस्था को पूर्ण रूप से लागू किया जाएगा. लेकिन इतना तय है कि अपराधियों के लिए बिहार नहीं है. बिहार से बाहर ही अपराधियों को जाना होगा."

दरअसल, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण के एक दिन बाद शुक्रवार को बिहार सरकार में विभागों का बंटवारा कर दिया गया. नई कैबिनेट में सबसे अहम गृह विभाग डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को सौंपा गया है. भाजपा कोटे से आने वाले सम्राट चौधरी अब नीतीश सरकार में कानून-व्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा की कमान संभालेंगे. गुरुवार को नीतीश कैबिनेट में कुल 26 मंत्रियों ने शपथ ली थी. बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए ने 202 सीटें हासिल कर जबरदस्त सफलता हासिल की है.