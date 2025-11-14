बिहार चुनाव रिजल्ट: नतीजे बता रहे हैं... सच में PM मोदी के 'हनुमान' निकले चिराग! 22 सीटों पर जबरदस्त बढ़त

बिहार में छाया मोदी के 'हनुमान' का जादू, LJP (रामविलास) की लंबी छलांग (Photo : X)

Chirag Paswan's LJP (Ram Vilas) Leading on 22 Seats: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों और रुझानों में चिराग पासवान की पार्टी 'लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास)' ने अपनी ताकत दिखा दी है. चुनाव आयोग के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक, पार्टी 22 सीटों पर अपने विरोधियों से आगे चल रही है. यह रुझान पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए किसी बड़ी खुशखबरी से कम नहीं है.

कहां-कहां मजबूत है पार्टी?

रुझानों में एलजेपी (रामविलास) के कई प्रमुख चेहरे बढ़त बनाए हुए हैं. बोध गया सीट से श्यामदेव पासवान 49,102 वोट लेकर 6,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से आगे चल रहे हैं. वहीं, बख्तियारपुर से अरुण कुमार भी अच्छी बढ़त के साथ 40,000 से ज्यादा वोट हासिल कर चुके हैं.

गोविंदगंज सीट से पार्टी के कद्दावर नेता राजू तिवारी 26,098 वोटों के साथ आगे हैं. इसके अलावा, बोचहां से बेबी कुमारी और बलरामपुर से संगीता देवी भी अपनी-अपनी सीटों पर प्रतिद्वंद्वियों को कड़ी टक्कर देते हुए आगे निकल गई हैं.

लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) - रुझान और नतीजे

(अंतिम अपडेट: 14/11/2025, सुबह 11:27 बजे)

क्र.स. विधानसभा सीट प्रत्याशी का नाम कुल वोट बढ़त (अंतर) राउंड/स्थिति 1 सुगौली राजेश कुमार (बबलू गुप्ता) 15,327 966 4/24 2 गोविंदगंज राजू तिवारी 30,398 9,398 7/23 3 बेलसंड अमित कुमार 7,934 2,115 2/23 4 बहादुरगंज मोहम्मद कलीमुद्दीन 13,055 2,461 4/26 5 कस्बा नितेश कुमार सिंह 20,800 8,475 5/25 6 बलरामपुर संगीता देवी 29,099 11,168 8/30 7 सिमरी बख्तियारपुर संजय कुमार सिंह 15,416 6,633 4/30 8 बोचहां बेबी कुमारी 27,835 5,622 7/27 9 दरौली विष्णु देव पासवान 21,845 3,344 7/27 10 गरखा सीमंत मृणाल 17,721 1,875 5/26 11 महुआ संजय कुमार सिंह 12,897 4,103 4/26 12 बखरी संजय कुमार 17,147 1,262 5/27 13 परबत्ता बाबूलाल शौर्य 9,828 3,804 2/27 14 नाथनगर मिथुन कुमार 23,431 11,679 5/30 15 बख्तियारपुर अरुण कुमार 40,788 3,394 11/26 16 फतुहा रूपा कुमारी 21,285 2,506 6/25 17 डेहरी राजीव रंजन सिंह 12,352 3,951 3/24 18 ओबरा प्रकाश चंद्रा 12,391 3,777 3/28 19 शेरघाटी उदय कुमार सिंह 18,045 4,648 5/23 20 बोध गया श्यामदेव पासवान 49,102 6,128 12/26 21 रजौली विमल राजवंशी 20,970 4,018 6/29 22 गोविंदपुर विनीता मेहता 19,678 5,748 8/29

बढ़त और अंतर

सुगौली, महुआ, और शेरघाटी जैसी सीटों पर मुकाबला कड़ा है, लेकिन वहां भी एलजेपी (रामविलास) के प्रत्याशी 'लीड' कर रहे हैं. पार्टी का प्रदर्शन उत्तर बिहार से लेकर मगध तक कई इलाकों में मजबूत दिख रहा है. अगर ये रुझान नतीजों में बदलते हैं, तो चिराग पासवान बिहार की राजनीति में 'किंगमेकर' की भूमिका में भी दिख सकते हैं.