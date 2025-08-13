WF W vs MO W, 12th Match The Hundred 2025 Cardiff Pitch Report And Weather Update: कार्डिफ़ में वेल्श फायर के बल्लेबाज करेंगे रनों की बरसात या मैनचेस्टर ओरिजिनल के गेंदबाज मचाएंगे कोहराम, मैच से पहले जानें सोफिया गार्डन की पिच रिपोर्ट और मौसम का हाल

वेल्श फायर महिला बनाम मैनचेस्टर ओरिजिनल महिला (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Welsh Fire Women vs Manchester Originals Women, The Hundred Womens Competition 2025 12th Match Pitch Report And Weather Update: द हंड्रेड विमेंस प्रतियोगिता 2025 का 12वां मुकाबला आज यानी 13 अगस्त को वेल्श फायर महिला बनाम मैनचेस्टर ओरिजिनल महिला के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला कार्डिफ़ (Cardiff) के सोफिया गार्डन (Sophia Gardens) में भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे से शुरू होगा. इस सीजन में वेल्श फायर महिला का यह तीसरा मुकाबला हैं. जबकि, मैनचेस्टर ओरिजिनल महिला का चौथा मुकाबला होगा. इस टूर्नामेंट में वेल्श फायर महिला की अगुवाई टैमी ब्यूमोंट (Tammy Beaumont) कर रहीं हैं. जबकि, मैनचेस्टर ओरिजिनल्स महिला की कमान बेथ मूनी (Beth Mooney) के कंधों पर हैं. ऐसे में दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. यह भी पढ़ें: WF W vs MO W, 12th Match The Hundred 2025 Live Streaming In India: वेल्श फायर महिला बनाम मैनचेस्टर ओरिजिनल महिला के बीच होगी कांटे की टक्कर, यहां जानें भारत में कब, कहां और कैसे उठाए लाइव मुकाबले का लुफ्त

पिछले सीज़न में एक बार दोनों पक्षों ने एक-दूसरे से मुलाकात की थी, जिसमें वेल्श फायर उस मुकाबले में विजयी हुआ था और आत्मविश्वास से भरे हरफनमौला प्रदर्शन के साथ अपने अधिकार पर मोहर लगाई थी. मैनचेस्टर ओरिजिनल इस बार पासा पलटने और अपने अभियान को पटरी पर रखने के लिए प्रतिबद्ध होंगे, जबकि वेल्श फायर अपने विरोधियों के खिलाफ जीत हासिल करने और अंक तालिका पर अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए उत्सुक होंगे.

इस सीजन में मैनचेस्टर ओरिजिनल महिला की टीम ने अबतक कुल तीन मुकाबले खेले हैं. इस दौरान मैनचेस्टर ओरिजिनल महिला की टीम को महज एक मैच में जीत मिली हैं. जबकि, दो मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा हैं. चार अंकों के साथ मैनचेस्टर ओरिजिनल महिला की टीम पॉइंट्स टेबल में पांचवें पायदान पर हैं. दूसरी तरफ, वेल्श फायर महिला की टीम दो मुकाबले खेली हैं. इस दौरान वेल्श फायर महिला की टीम को दोनों मुकाबलों में हार का मुंह देखना पड़ा हैं. इस सीजन में वेल्श फायर महिला की टीम को पहली जीत की तलाश हैं. फ़िलहाल वेल्श फायर महिला की टीम पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे हैं.

हेड टू हेड रिकॉर्ड (WF W vs MO W Head-to-Head)

द हंड्रेड विमेंस प्रतियोगिता में वेल्श फायर महिला बनाम मैनचेस्टर ओरिजिनल्स महिला के बीच अब तक कुल तीन मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान वेल्श फायर महिला की टीम का पड़ला भारी रहा हैं. वेल्श फायर महिला की टीम ने दो मुकाबलों में जीत दर्ज की हैं. जबकि, मैनचेस्टर ओरिजिनल्स महिला की टीम को महज एक मैच में ही जीत मिली हैं. आज के मुकाबले में मैनचेस्टर ओरिजिनल्स महिला की टीम अपनी दूसरी जीत दर्ज करना चाहेगी.

सोफिया गार्डन पिच रिपोर्ट (Sophia Gardens Pitch Report)

द हंड्रेड विमेंस प्रतियोगिता 2025 का 12वां मुकाबला आज यानी 13 अगस्त को वेल्श फायर महिला बनाम मैनचेस्टर ओरिजिनल्स महिला के बीच कार्डिफ़ के सोफिया गार्डन में खेला जाएगा. सोफिया गार्डन की पिच पर बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों को मदद मिलेगी. हाल के मुकाबलों में इस मैदान पर पेसर्स को सबसे अधिक सफलता मिली है, जिसमें अधिकांश विकेट लिए गए हैं. इस मैदान पर बल्लेबाजों को थोड़ा धैर्य दिखाना पड़ेगा , जबकि गेंदबाज मूवमेंट हासिल कर सकते हैं और चीजों को नियंत्रण में रख सकते हैं. ऐसे में टॉस जीतने वाली टीम पहले बल्लेबाजी करना पसंद कर सकती हैं.

कार्डिफ़ मौसम रिपोर्ट (Cardiff Weather Report)

द हंड्रेड विमेंस प्रतियोगिता 2025 का 12वां मुकाबला आज यानी 13 अगस्त को वेल्श फायर महिला बनाम मैनचेस्टर ओरिजिनल्स महिला के बीच कार्डिफ़ के सोफिया गार्डन में खेला जाएगा. कार्डिफ़ में 27 डिग्री सेल्सियस तापमान, 60% आर्द्रता और अधिकतर बादल छाए रहने के साथ यह एक गर्म दिन होगा. बारिश की केवल 10% संभावना के साथ, बारिश की रुकावट की संभावना नहीं है, लेकिन ओवरहेड स्थितियां शुरुआती चरणों में सीमरों को मदद कर सकती हैं.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर

मैनचेस्टर ओरिजिनल्स महिला: बेथ मूनी (कप्तान और विकेटकीपर), कैथरीन ब्राइस, अमेलिया केर, डींड्रा डॉटिन, सेरेन स्माले, ईव जोन्स, एलिस मोनाघन, सोफी एक्लेस्टोन, फाई मॉरिस, डेनिएल ग्रेगरी, माहिका गौर.

वेल्श फायर महिला: सोफिया डंकले, हेले मैथ्यूज, टैमी ब्यूमोंट (कप्तान), जॉर्जिया एल्विस, जेस जोनासेन, सारा ब्राइस (विकेटकीपर), एमिली विंडसर, केटी जॉर्ज, फ्रेया डेविस, शबनिम इस्माइल, केटी लेविक.

नोट: वेल्श फायर महिला बनाम मैनचेस्टर ओरिजिनल्स महिला के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.