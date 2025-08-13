Krishna Janmashtami 2025: घर पर बनाएं भगवान श्रीकृष्ण का प्रिय भोग धनिया की पंजीरी!

  कृष्ण मंदिरों और घरों में कृष्ण जन्मोत्सव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं. इस अवसर पर बहुत से घरों एवं मंदिरों में खूबसूरत झांकियां सजाई जाती हैं. वैसे तो श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर बहुत से घरों में बाल कृष्ण के लिए छप्पन-भोग तैयार किये जाते हैं. लेकिन बाल कृष्ण का प्रिय भोग मक्खन धनिया पंजीरी है. यही वजह है कि जहां-जहां कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाता है, वहां भगवान कृष्ण को धनिया की पंजीरी का भोग अवश्य लगाया जाता है, अगर आप भी कृष्ण जन्मोत्सव मना रहे हैं, तो आपको भी धनिया पंजीरी का भोग जरूर चढ़ाना चाहिए. इसे बनाने का तरीका बहुत आसान है, लेकिन पंजीरी बनाने से पहले रसोई घर की अच्छे से सफाई जरूर करें, और बहुत ही स्वच्छता से धनिया की पंजीरी बनानी चाहिए. आपकी सुविधा के लिए यहां धनिया पंजीरी की रेसिपी बताई जा रही है. गौरतलब है कि इस वर्ष 15 अगस्त 2025, को कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाएगी

धनिया पंजीरी बनाने की आसान विधि

सामग्री

धनिया पाउडर (धनिया पुरानी नहीं हो) 200 ग्राम

धनिया पाउडर 20 ग्राम

शुद्ध घी 250 ग्राम

सूखे मेवे

बादाम 20 ग्राम

चीनी पीसी हुई

पिस्ता 20 ग्राम

किशमिश 20 ग्राम

गुलाब की पंखुड़ी

चिरौंजी 20 ग्राम

सूखा नारियल 25 ग्राम

विधि

  एक थाली में ताजा खड़ी धनिया लें. इसे दो घंटे धूप में औऱ सुखा लें. अब किसी साफ पेन में मध्यम आंच पर धनिया को गहरी भूरी रंगत आने तक भून लें. भूनते वक्त इसे निरंतर चलाते रहें, ताकि जलने ना पाए. पांच से आठ मिनट में धनिया भुन जाएगी. अब गैस बंद कर धनिया ठंडा होने के लिए रख दें. ठंडा होने पर मिक्सी में बारीक पीस लें. इसे पतली छिद्र वाली चलनी से चाले. चाहें तो अवशेष धनिया को एक बार पुनः पीसकर छन्नी से छान लें.

 एक बाउल मे बादाम, सूखा नारियल और पिस्ता के छोटे-छोटे टुकड़े कर लें. चिरौंजी, किशमिश और खसखस साफ करें. इन सभी ड्राई फ्रूट्स को पीसी हुई धनिया में मिलाएं. अब ऊपर से स्वादानुसार पीसी हुई शक्कर मिला लें. अब ऊपर से पिघला हुआ शक्कर मिलाएं. आपकी स्वादिष्ट और खुशबू वाला धनिया पंजीरी तैयार है. अब गुलाब की सूखी पंखुड़ियां ऊपर से छिड़क दें.