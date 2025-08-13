विवेक रंजन अग्निहोत्री 'The Bengal Files का ट्रेलर कोलकाता में करेंगे लॉन्च, शहीदों को भी करेंगे नमन

मुंबई, 13 अगस्त : मशहूर फिल्ममेकर विवेक रंजन अग्निहोत्री की आने वाली फिल्म 'द बंगाल फाइल्स' जल्द ही रिलीज होने वाली है. इससे पहले फिल्म को लेकर काफी विवाद हुआ. फिल्म के खिलाफ पश्चिम बंगाल में सत्ताधारी पार्टी ने कई एफआईआर दर्ज भी करवाई हैं. टीएमसी ने मूवी को लेकर कुछ आपत्तियां दर्ज कराई थीं, मगर कलकत्ता हाईकोर्ट ने एफआईआर पर स्टे लगा दिया. अब विवेक रंजन इस मूवी का ट्रेलर बुधवार को कोलकाता में लॉन्च करने जा रहे हैं.

इस मौके पर वह सबसे पहले कालीघाट जाएंगे और मां का आशीर्वाद लेंगे, जिसके बाद ट्रेलर लॉन्च होगा. इसके साथ ही वह शहीद मीनार भी जाएंगे, जहां वे शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे. फिल्ममेकर विवेक रंजन अग्निहोत्री की 'द बंगाल फाइल्स' इस साल की सबसे चर्चित फिल्मों में से एक है. यह फिल्म बंगाल के 'डायरेक्ट एक्शन डे' और 1946 के कलकत्ता किलिंग्स की दर्दनाक घटनाओं को दिखाती है. फिल्ममेकर की सच उजागर करने वाली फाइल्स ट्रिलॉजी का यह तीसरा पार्ट है; इससे पहले 'द कश्मीर फाइल्स' और 'द ताशकंद फाइल्स' आ चुकी हैं.

इसका रोमांचक टीजर जूम में आया था और तब से ही इसके ट्रेलर का इंतजार था. इसके टीजर में ये दिखाया गया था कि कैसे बंगाल अब दूसरा कश्मीर बनता जा रहा है. विवेक रंजन अग्निहोत्री ने 'द बंगाल फाइल्स' को लिखा और डायरेक्ट किया है. इसे अभिषेक अग्रवाल और पल्लवी जोशी ने प्रोड्यूस किया है. इसमें मिथुन चक्रवर्ती, पल्लवी जोशी, अनुपम खेर और दर्शन कुमार नजर आएंगे. तेज नारायण अग्रवाल और आई एम बुद्धा द्वारा प्रस्तुत यह 5 सितंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

इससे पहले एक वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए विवेक ने बताया था कि टीएमसी के कुछ सदस्यों ने निर्देशक विवेक रंजन अग्निहोत्री, प्रोड्यूसर अभिषेक अग्रवाल और एक्ट्रेस-प्रोड्यूसर पल्लवी जोशी के खिलाफ कई एफआईआर दर्ज करवाई हैं. आरोप लगाया गया है कि फिल्म के कंटेंट विवादित हैं. जवाब में फिल्म मेकर्स ने कोर्ट का रुख किया और हाई कोर्ट ने सभी एफआईआर पर फिलहाल रोक लगाते हुए उन्हें राहत दी.