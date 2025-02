Preity Zinta ने 18 करोड़ लोन माफी के दावों को बताया झूठा, X पर जारी किया बयान

Preity Zinta Slams 18 Cr Loan Waiver Claims as Fake: बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रीति जिंटा ने न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक (New India Cooperative Bank) से 18 करोड़ रुपये के लोन माफी के दावों को पूरी तरह से फर्जी करार दिया है. उन्होंने X (पूर्व में ट्विटर) पर बयान जारी कर इन आरोपों को सिरे से खारिज किया. दरअसल, एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक में वित्तीय गड़बड़ियां और भ्रष्टाचार उजागर हुआ है, जिसमें बिना सही जांच के 25 करोड़ तक के कॉर्पोरेट लोन मंजूर किए गए, जिससे बैंक को नुकसान हुआ. इसी रिपोर्ट के आधार पर कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि भाजपा (BJP) की मदद से प्रीति जिंटा का 18 करोड़ का लोन माफ कर दिया गया.

इन आरोपों पर नाराजगी जाहिर करते हुए प्रीति जिंटा ने कहा कि उन्होंने बैंक का पूरा लोन चुका दिया है और यह खबर पूरी तरह झूठी है. उन्होंने X पर लिखा, "यह पूरी तरह से फेक न्यूज़ है. मैंने अपनी तरफ से हर पैसे का भुगतान किया है और किसी भी तरह की लोन माफी नहीं हुई है."

No I operate my social media accounts my self and shame on you for promoting FAKE NEWS ! No one wrote off anything or any loan for me. I’m shocked that a political party or their representative is promoting fake news & indulging in vile gossip & click baits using my name &… https://t.co/cdnEvqnkYx

प्रीति जिंटा के बयान के बाद उनके फैंस और समर्थकों ने उनका समर्थन किया और अफवाह फैलाने वालों की आलोचना की. कई लोगों ने कहा कि बिना सबूत किसी भी व्यक्ति पर इस तरह के आरोप लगाना गलत है.

बता दें कि प्रीति जिंटा बॉलीवुड की जानी-मानी एक्ट्रेस होने के साथ-साथ एक बिजनेसवुमन भी हैं. वह आईपीएल टीम पंजाब किंग्स की सह-मालकिन भी हैं और अक्सर बिजनेस और क्रिकेट से जुड़े फैसलों में सक्रिय भूमिका निभाती हैं.

So much misinformation going around but thank god for social media and thank god for X ! All through my career I have seen so many so respected journalists get so many stories completely wrong & never have the decency to correct the story or apologise. I have also gone to court…

— Preity G Zinta (@realpreityzinta) February 25, 2025