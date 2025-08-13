आयरलैंड में एक और भारतीय पर हमला, बढ़ते नस्लीय हमलों के बीच देश लौटने को हुए मजबूर

आयरलैंड में भारतीयों को निशाना बनाया जा रहा है. (Photo : X)

आयरलैंड की राजधानी डबलिन में एक भारतीय युवक पर किशोरों के एक समूह ने बेरहमी से हमला किया. घटना 10 अगस्त की शाम करीब 5:30 बजे फेयरव्यू पार्क में हुई. पीड़ित युवक ने अपना नाम उजागर नहीं किया और बताया कि एक हमलावर इलेक्ट्रिक स्कूटर से आया और उसके पेट पर जोरदार लात मारी. जैसे ही वह वहां से जाने लगा, दो और किशोर आ गए और उसे बार-बार मारते रहे, जब तक वह जमीन पर नहीं गिर गया. गिरने के बाद भी हमलावर उसे लात-घूंसे मारते रहे. एक हमलावर ने उसकी धातु की पानी की बोतल से आंख के ऊपर वार किया, जिससे गहरा जख्म और तेज़ खून बहने लगा. उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया और आठ टांके लगे.

भारतीयों पर हो रहे नस्लीय हमलों पर बोले आयरलैंड के राष्ट्रपति, माइकल डी हिगिंस ने किया कड़ा विरोध.

भारतीय समुदाय में डर का माहौल

पीड़ित के अनुसार, आसपास मौजूद लोगों ने बीच-बचाव नहीं किया, हालांकि बाद में दो किशोर उसकी मदद के लिए आगे आए. इस घटना के बाद डबलिन में भारतीय समुदाय के लोग डरे हुए हैं और कई ने भारत लौटने की योजना बना ली है. खुद पीड़ित भी जल्द ही भारत लौटने वाला है. उसके माता-पिता ने भी तुरंत घर आने का आग्रह किया. उसने अपने विश्वविद्यालय से ऑनलाइन थीसिस पूरा करने की अनुमति भी मांगी है.

भारतीय समुदाय का बयान

भारतीय समुदाय ने इस हमले को “गहरी चिंता का विषय” बताते हुए कड़े कदम उठाने की मांग की.

आयरलैंड इंडिया काउंसिल ने कहा, “हम पीड़ित के साथ पूरी एकजुटता में खड़े हैं और गार्डा सियोचना (आयरलैंड पुलिस) से हमलावरों की पहचान कर उन्हें सख्त सजा देने की अपील करते हैं. साथ ही अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाए जाएं.” बयान में भारतीयों से एकजुट रहने और नफरत के खिलाफ खड़े होने की अपील की गई.

भारतीय दूतावास की चेतावनी

हालिया हमलों को देखते हुए डबलिन स्थित भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी है. दूतावास ने कहा, “हाल ही में भारतीय नागरिकों पर हमलों की घटनाएं बढ़ी हैं. सभी से अपील है कि अपने व्यक्तिगत सुरक्षा उपाय अपनाएं और सुनसान इलाकों से, खासकर रात के समय, बचें.”

आयरलैंड के राष्ट्रपति की कड़ी निंदा

आयरलैंड के राष्ट्रपति माइकल डी हिगिंस ने भारतीय समुदाय पर हो रहे हमलों को “निंदनीय और आयरलैंड के मूल्यों के विपरीत” बताया. उन्होंने भारतीयों के आयरलैंड के विकास में दिए योगदान को रेखांकित करते हुए कहा कि ऐसे हमले पूरे समाज को चोट पहुंचाते हैं. उन्होंने चेतावनी दी कि चाहे यह उकसावे अज्ञानता से हों या दुर्भावना से, इनके परिणाम बेहद नुकसानदायक हैं और इन्हें किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता.