Asia Cup 2025: इन बल्लेबाजों ने एशिया कप में मचाया तांडव, जड़ें हैं सबसे ज्यादा शतक; नंबर-2 पर है ये भारतीय धुरंधर

Team India Asia Cup 2025: एशिया कप का 17वां संस्करण सितंबर 2025 में खेला जाएगा और इस बार मेज़बानी संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के पास है. भारत की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम इस टूर्नामेंट की डिफेंडिंग चैंपियन है, जिसने 2023 में खेले गए पिछले संस्करण के फाइनल में श्रीलंका को हराकर खिताब अपने नाम किया था . बता दें कि 2023 का टूर्नामेंट वनडे (50 ओवर) फॉर्मेट में खेला गया था, जबकि 2025 का सीजन टी20 फॉरमेट में होगा. इससे पहले 2022 में खेला गया टी20 एशिया कप श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराकर जीता था. इस बार एशिया कप 2025 में कुल आठ टीमें हिस्सा ले रही हैं, जो कि पहले के छह की तुलना में दो अधिक हैं. इससे उभरती हुई क्रिकेट टीमें एक बड़ा मंच पाने में सफल होंगी.

सभी आठ टीमों को दो ग्रुप में बांटा गया है. हर ग्रुप से शीर्ष दो टीमें सुपर 4 स्टेज में जाएंगी, जहां चार टीमों के बीच मुकाबले होंगे. इसके बाद टॉप दो टीमें फाइनल में जगह बनाएंगी. इस इवेंट के लिए जल्द ही टीम इंडिया का ऐलान भी हो सकता है. इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा मुकाबला 14 सितंबर को टीम इंडिया और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच जबरदस्त क्रिकेट राइवलरी के कारण इस मैच का सबको बेसब्री से इंतजार है. हालांकि राजनीतिक तनाव की वजह से इस महामुकाबले की संभावना पर कई बार सवाल उठे हैं, लेकिन अगर क्रिकेट के आंकड़ों की बात करें तो टीम इंडिया एशिया कप में इस टकराव में पूरी तरह से भारी साबित हुआ है.

एशिया कप 2025 की शुरुआत 9 सितंबर से होने वाली है. इस टूर्नामेंट के लिए सभी टीमों की तैयारियां जोरों-शोरों से हो रही हैं. यूएई में होने वाले इस इवेंट में टीम इंडिया 10 सितंबर को अपना पहला मैच खेलने मैदान पर उतरेगी. तो चलिए मेगा इवेंट के शुरू होने से पहले उन बल्लेबाजों पर एक नजर डालते हैं, जिन्होंने एशिया कपके इतिहास में सबसे ज्यादा शतक लगाए हैं.

सनथ जयसूर्या पहले पायदान पर

एशिया कप के इतिहास में सबसे ज्यादा शतक लगाने का रिकॉर्ड श्रीलंका के पूर्व कप्तान सनथ जयसूर्या के नाम पर दर्ज है. सनथ जयसूर्या ने साल 1990 से 2008 तक एशिया कप में कुल 25 मुकाबले खेले थे. इस दौरान सनथ जयसूर्या ने 53.04 के औसत से 1220 रन बनाए. इस बीच सनथ जयसूर्या के बल्ले से छह शतक और तीन अर्धशतक निकले.

विराट कोहली और कुमार संगाकारा ने जड़ें चार-चार शतक

विराट कोहली और कुमार संगाकारा ने एशिया कप में चार-चार शतक लगाए हैं. एशिया कप में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में विराट कोहली और संगाकारा दूसरे पायदान पर हैं. विराट कोहली ने साल 2010 से 2023 तक अपने करियर में एशिया कप के कुल 16 मैच खेले हैं. इस दौरान विराट कोहली ने 13 पारियों में 61.83 के औसत से 742 रन बनाए. इस बीच विराट कोहली ने चार शतक और एक अर्धशतक जड़ा. वहीं, कुमार संगाकारा ने 23 पारियों में 48.86 के औसत से 1075 रन बनाए. इस दौरान कुमार ने चार शतक और आठ अर्धशतक जड़े.

तीसरे नंबर पर शोएब मलिक

पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शोएब मलिक का नाम इस लिस्ट में तीसरे पायदान पर है. शोएब मलिक ने एशिया कप में 15 पारियों मं तीन शतक और तीन अर्धशतक लगाए. इस दौरान शोएब मलिक ने 65.50 के औसत से 786 रन भी बनाए.

सचिन तेंदुलकर, शिखर धवन और सुरेश रैना ने जड़ें दो-दो शतक

एशिया कप में दो शतक लगाने वाले कुल सात बल्लेबाज हैं, जिसमें तीन भारतीय नाम शामिल हैं. इस लिस्ट में सचिन तेंदुलकर भी इस लिस्ट में शामिल है. एशिया कप में सचिन तेंदुलकर ने 21 पारियों में दो शतक लगाए. 51.10 के औसत से 971 रन बनाए. वहीं, शिखर धवन ने नौ मैचों में दो शतक लगाए और 59.33 के औसत से 534 रन बनाए. जबकि, सुरेश रैना 13 मैचों में दो शतक लगाए, जिसमें 60.77 के औसत से 547 रन बनाए. वहीं रोहित शर्मा ने एशिया कप में एक शतक जड़ा है.

