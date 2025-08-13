CPL 2025 Full Schedule And Squads: इस दिन से शुरू हो रहा हैं कैरेबियन प्रीमियर लीग का 13वां सीज़न, बस एक क्लिक पर देखें सभी टीमों के सदस्य, शेड्यूल, लाइव स्ट्रीमिंग और लीग से जुड़ी सभी डिटेल्स

How And Where To Watch Caribbean Premier League 2025 Live Streaming In India: कैरेबियन प्रीमियर लीग 2025 का आगाज़ जल्द होने वाला है. इस बार कुल छह दमदार टी20 टीमें एंटीगा एंड बारबुडा फाल्कन्स, बारबाडोस रॉयल्स, गुयाना अमेज़न वॉरियर्स, सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स, सेंट लूसिया किंग्स और त्रिनबागो नाइट राइडर्स 30 लीग मैचों, तीन नॉकआउट मुकाबलों और एक फ़ाइनल में आमने-सामने होंगी. यह टूर्नामेंट पावर-हिटिंग और रोमांच से भरपूर होने वाला है, जिसमें कैरेबियन क्षेत्र के दिग्गज और दुनिया भर के बेहतरीन खिलाड़ी शामिल होंगे. CPL का यह 13वां संस्करण क्रिकेट प्रेमियों को भरपूर मनोरंजन देने का वादा करता है. वेस्टइंडीज के धुरंधर खिलाड़ी जैसे निकोलस पूरन, कीरोन पोलार्ड, सुनील नारायण, आंद्रे रसेल, शिमरॉन हेटमायर और शाई होप मैदान पर अपने दमदार शॉट्स से धमाल मचाने के लिए तैयार हैं. यह सीपीएल का 13वां सीज़न होगा. यह भी पढ़ें: India vs Pakistan Stats In Asia Cup: एशिया कप में एक दूसरे के खिलाफ कुछ ऐसा रहा हैं टीम इंडिया और पाकिस्तान का प्रदर्शन, यहां देखें दोनों टीमों के आकंड़ें
टूर्नामेंट की शुरुआत सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स और एंटीगा एंड बारबुडा फाल्कन्स के बीच , 15 अगस्त(शुक्रवार) (स्थानीय समयानुसार 14 अगस्त) को होगी. मौजूदा चैंपियन सेंट लूसिया किंग्स अपना पहला मैच 18 अगस्त को खेलेगी. वहीं, चार बार की चैंपियन और टूर्नामेंट की सबसे सफल टीम त्रिनबागो नाइट राइडर्स अपना पहला मुकाबला सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स के खिलाफ खेलेगी. इस मेगा टूर्नामेंट का ग्रैंड फ़ाइनल 22 सितंबर (स्थानीय समयानुसार 21 सितंबर) को गुयाना में खेला जाएगा.
पिछले साल सेंट लूसिया किंग्स ने पहली बार खिताब जीता था. सेंट लूसिया किंग्स ने फाइनल मुकाबले में गयाना अमेज़न वॉरियर्स को छह विकेट से हराया था. दिलचस्प बात यह है कि सीपीएल में दो ऐसी टीमें भी हैं जिनके मालिक आईपीएल फ्रेंचाइज़ी से जुड़े हैं—सेंट लूसिया किंग्स (पंजाब किंग्स की सिस्टर टीम) और बारबाडोस रॉयल्स (राजस्थान रॉयल्स के मालिकों की टीम).
कैरेबियन प्रीमियर लीग 2025 स्क्वाड (Caribbean Premier League 2025 Full Squad)
एंटीगुआ और बारबुडा फाल्कन्स: इमाद वसीम, शाकिब अल हसन, फैबियन एलन, नवीन-उल-हक, ओबेद मैककॉय, जस्टिन ग्रीव्स, बेवॉन जैकब्स, जेडन सील्स, अल्लाह मोहम्मद ग़ज़नफ़र, रहकीम कॉर्नवाल, ओडियन स्मिथ, ज्वेल एंड्रयू, शमर स्प्रिंगर, अमीर जांगू, करीमा गोर, केविन विकम, जोशुआ जेम्स.
बारबाडोस रॉयल्स: रोवमैन पॉवेल (कप्तान), ब्रैंडन किंग, शेरफेन रदरफोर्ड, क्विंटन डी कॉक, मुजीब उर रहमान, अजमतुल्लाह उमरजई, जोमेल वारिकन, कदीम एलेने, शक्केरे पैरिस, कोफी जेम्स, नईम यंग, रिवाल्डो क्लार्क, जिशान मोटारा, जोहान लेने, रेमन सिमंड्स.
गुयाना अमेज़ॅन वॉरियर्स: इमरान ताहिर (कप्तान), शिम्रोन हेटमायर, रोमारियो शेफर्ड, शाई होप, ग्लेन फिलिप्स, गुडाकेश मोती, मोइन अली, शमर जोसेफ, कीमो पॉल, ड्वेन प्रिटोरियस, शमर ब्रूक्स, केमोल सेवोरी, हसन खान, जेडीया ब्लेड्स, केवलॉन एंडरसन, क्वेंटिन सैम्पसन, रियाद लतीफ.
सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स: काइल मेयर्स (कप्तान), जेसन होल्डर, रिले रोसौव, एविन लुईस, फजलहक फारूकी, कॉर्बिन बॉश, वकार सलामखिल, आंद्रे फ्लेचर, एलिक अथानाजे, मोहम्मद नवाज, डोमिनिक ड्रेक्स, मिकाइल लुइस, एशमीड नेड, जेरेमिया लुइस, जेड गूली, नवीन बिडाइसी, लेनिको बाउचर.
सेंट लूसिया किंग्स: टिम डेविड, अल्ज़ारी जोसेफ, जॉनसन चार्ल्स, टिम सीफ़र्ट, रोस्टन चेज़, तबरेज़ शम्सी, डेविड विसे, डेलानो पोटगीटर, मैथ्यू फोर्ड, आरोन जोन्स, खारी पियरे, जेवेल ग्लेन, मीका मैकेंज़ी, शैड्रैक डेसकार्टे, जोहान जेरेमिया, कीन गैस्टन, एकीम ऑगस्टे.
ट्रिनबागो नाइट राइडर्स: कीरोन पोलार्ड (कप्तान), आंद्रे रसेल, सुनील नरेन, निकोलस पूरन, एलेक्स हेल्स, अकील होसेन, मोहम्मद आमिर, कॉलिन मुनरो, उस्मान तारिक, अली खान, डैरेन ब्रावो, यानिक कारिया, कीसी कार्टी, टेरेंस हिंड्स, मैकेनी क्लार्क, जोशुआ दा सिल्वा, नाथन एडवर्ड.
सीपीएल का पूरा शेड्यूल (Caribbean Premier League 2025 Full Schedule)
14 अगस्त: सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स बनाम एंटीगुआ एंड बारबुडा फाल्कन्स, वार्नर पार्क, बैसेटेरे, सेंट किट्स में, शाम 7:00 बजे (भारतीय समयानुसार सुबह 4:30 बजे, 15 अगस्त).
15 अगस्त: सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स बनाम गुयाना अमेज़न वॉरियर्स, वार्नर पार्क, बैसेटेरे, सेंट किट्स में, शाम 7:00 बजे (भारतीय समयानुसार सुबह 4:30 बजे, 16 अगस्त).
16 अगस्त: क्लेमेंट बनाम बारबाडोस रॉयल्स, सर विवियन रिचर्ड्स स्टेडियम, नॉर्थ साउंड, एंटीगुआ में, शाम 7:00 बजे (भारतीय समयानुसार सुबह 4:30 बजे, 17 अगस्त).
17 अगस्त: सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स बनाम ट्रिनबागो नाइट राइडर्स, वार्नर पार्क, बैसेटेरे, सेंट किट्स में, सुबह 11:00 बजे (भारतीय समयानुसार रात 8:30 बजे).
17 अगस्त: एंटीगुआ और बारबुडा फाल्कन्स बनाम सेंट लूसिया किंग्स, सर विवियन रिचर्ड्स स्टेडियम, नॉर्थ साउंड, एंटीगुआ में, शाम 7:00 बजे (भारतीय समयानुसार सुबह 4:30 बजे, 18 अगस्त).
19 अगस्त: सेंट किट्स और नेविस पैट्रियट्स बनाम सेंट लूसिया किंग्स, वार्नर पार्क, बैसेटेरे, सेंट किट्स में, शाम 7:00 बजे (भारतीय समयानुसार सुबह 4:30 बजे, 20 अगस्त).
20 अगस्त: एंटीगुआ और बारबुडा फाल्कन्स बनाम ट्रिनबागो नाइट राइडर्स, सर विवियन रिचर्ड्स स्टेडियम, नॉर्थ साउंड, एंटीगुआ में, शाम 7:00 बजे (भारतीय समयानुसार सुबह 4:30 बजे, 21 अगस्त).
21 अगस्त: सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स बनाम बारबाडोस रॉयल्स, वार्नर पार्क, बैसेटेरे, सेंट किट्स, शाम 7:00 बजे (भारतीय समयानुसार सुबह 4:30 बजे, 22 अगस्त).
22 अगस्त: एंटीगुआ और बारबुडा फाल्कन्स बनाम गुयाना अमेज़न वॉरियर्स, सर विवियन रिचर्ड्स स्टेडियम, नॉर्थ साउंड, एंटीगुआ में, शाम 7:00 बजे (भारतीय समयानुसार सुबह 4:30 बजे, 23 अगस्त).
23 अगस्त: सेंट लूसिया किंग्स बनाम ट्रिनबागो नाइट राइडर्स, डैरेन सैमी नेशनल क्रिकेट स्टेडियम, ग्रोस आइलेट, सेंट लूसिया में, शाम 7:00 बजे (भारतीय समयानुसार सुबह 4:30 बजे, 24 अगस्त).
24 अगस्त: एंटीगुआ और बारबुडा फाल्कन्स बनाम सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स, सर विवियन रिचर्ड्स स्टेडियम, नॉर्थ साउंड, एंटीगुआ में, सुबह 11:00 बजे (भारतीय समयानुसार रात 8:30 बजे).
24 अगस्त: सेंट लूसिया किंग्स बनाम बारबाडोस रॉयल्स, डैरेन सैमी नेशनल क्रिकेट स्टेडियम, ग्रोस आइलेट, सेंट लूसिया में, शाम 7:00 बजे (भारतीय समयानुसार सुबह 4:30 बजे, 25 अगस्त).
26 अगस्त: सेंट लूसिया किंग्स बनाम गुयाना अमेज़न वॉरियर्स, डैरेन सैमी नेशनल क्रिकेट स्टेडियम, ग्रोस आइलेट, सेंट लूसिया में, शाम 7:00 बजे (भारतीय समयानुसार सुबह 4:30 बजे, 27 अगस्त).
27 अगस्त: ट्रिनबागो नाइट राइडर्स बनाम एंटीगुआ और बारबुडा फाल्कन्स, ब्रायन लारा स्टेडियम, तारूबा, त्रिनिदाद में, शाम 7:00 बजे (भारतीय समयानुसार सुबह 4:30 बजे, 28 अगस्त).
28 अगस्त: सेंट लूसिया किंग्स बनाम सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स, डैरेन सैमी नेशनल क्रिकेट स्टेडियम, ग्रोस आइलेट, सेंट लूसिया में, शाम 7:00 बजे (भारतीय समयानुसार सुबह 4:30 बजे, 29 अगस्त).
29 अगस्त: ट्रिनबागो नाइट राइडर्स बनाम बारबाडोस रॉयल्स, ब्रायन लारा स्टेडियम, तारूबा, त्रिनिदाद में, रात 8:00 बजे (भारतीय समयानुसार सुबह 5:30 बजे, 30 अगस्त).
30 अगस्त: ट्रिनबागो नाइट राइडर्स बनाम गुयाना अमेज़न वॉरियर्स, ब्रायन लारा स्टेडियम, तारूबा, त्रिनिदाद में, शाम 7:00 बजे (भारतीय समयानुसार सुबह 4:30 बजे, 31 अगस्त).
31 अगस्त: सेंट लूसिया किंग्स बनाम एंटीगुआ और बारबुडा फाल्कन्स, डैरेन सैमी नेशनल क्रिकेट स्टेडियम, ग्रोस आइलेट, सेंट लूसिया में, सुबह 11:00 बजे (भारतीय समयानुसार रात 8:30 बजे).
1 सितंबर: ट्रिनबागो नाइट राइडर्स बनाम सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स, ब्रायन लारा स्टेडियम, तारूबा, त्रिनिदाद में, सुबह 11:00 बजे (भारतीय समयानुसार रात 8:30 बजे).
3 सितंबर: ट्रिनबागो नाइट राइडर्स बनाम सेंट लूसिया किंग्स, ब्रायन लारा स्टेडियम, तारूबा, त्रिनिदाद में, शाम 7:00 बजे (भारतीय समयानुसार सुबह 4:30 बजे, 4 सितंबर).
4 सितंबर: बारबाडोस रॉयल्स बनाम गुयाना अमेज़न वॉरियर्स, केंसिंग्टन ओवल, ब्रिजटाउन, बारबाडोस में, शाम 7:00 बजे (भारतीय समयानुसार सुबह 4:30 बजे, 5 सितंबर).
5 सितंबर: बारबाडोस रॉयल्स बनाम एंटीगुआ और बारबुडा फाल्कन्स, केंसिंग्टन ओवल, ब्रिजटाउन, बारबाडोस में, शाम 7:00 बजे (भारतीय समयानुसार सुबह 4:30 बजे, 6 सितंबर).
6 सितंबर: गुयाना अमेज़न वॉरियर्स बनाम ट्रिनबागो नाइट राइडर्स, प्रोविडेंस स्टेडियम, गुयाना में, शाम 7:00 बजे (भारतीय समयानुसार सुबह 4:30 बजे, 7 सितंबर).
7 सितंबर: बारबाडोस रॉयल्स बनाम सेंट लूसिया किंग्स, केंसिंग्टन ओवल, ब्रिजटाउन, बारबाडोस में, सुबह 11:00 बजे (भारतीय समयानुसार रात 8:30 बजे).
7 सितंबर: गुयाना अमेज़न वॉरियर्स बनाम सेंट किट्स और नेविस पैट्रियट्स, प्रोविडेंस स्टेडियम, गुयाना में, रात 8:00 बजे (भारतीय समयानुसार सुबह 5:30 बजे, 8 सितंबर).
10 सितंबर: गुयाना अमेज़न वॉरियर्स बनाम एंटीगुआ और बारबुडा फाल्कन्स, प्रोविडेंस स्टेडियम, गुयाना में, शाम 7:00 बजे (भारतीय समयानुसार सुबह 4:30 बजे, 11 सितंबर).
11 सितंबर: बारबाडोस रॉयल्स बनाम सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स, केंसिंग्टन ओवल, ब्रिजटाउन, बारबाडोस में, शाम 7:00 बजे (भारतीय समयानुसार सुबह 4:30 बजे, 12 सितंबर).
12 सितंबर: बारबाडोस रॉयल्स बनाम ट्रिनबागो नाइट राइडर्स, केंसिंग्टन ओवल, ब्रिजटाउन, बारबाडोस में, शाम 7:00 बजे (भारतीय समयानुसार सुबह 4:30 बजे, 13 सितंबर).
13 सितंबर: गुयाना अमेज़न वॉरियर्स बनाम सेंट लूसिया किंग्स, प्रोविडेंस स्टेडियम, गुयाना में, सुबह 11:00 बजे (भारतीय समयानुसार रात 8:30 बजे).
14 सितंबर: गुयाना अमेज़न वॉरियर्स बनाम बारबाडोस रॉयल्स, प्रोविडेंस स्टेडियम, गुयाना में, शाम 7:00 बजे (भारतीय समयानुसार सुबह 4:30 बजे, 15 सितंबर).
16 सितंबर: एलिमिनेटर (तीसरा बनाम चौथा), प्रोविडेंस स्टेडियम, गुयाना में, रात 8:00 बजे (भारतीय समयानुसार सुबह 5:30 बजे, 17 सितंबर).
17 सितंबर: क्वालीफायर 1 (पहला बनाम दूसरा), प्रोविडेंस स्टेडियम, गुयाना में, रात 8:00 बजे (भारतीय समयानुसार सुबह 5:30 बजे, 18 सितंबर).
19 सितंबर: क्वालीफायर 2 (क्वालीफायर 1 की हारने वाली टीम बनाम एलिमिनेटर की विजेता टीम) प्रोविडेंस स्टेडियम, गुयाना में, रात 8:00 बजे (भारतीय समयानुसार सुबह 5:30 बजे, 20 सितंबर).
21 सितंबर: फाइनल प्रोविडेंस स्टेडियम, गुयाना में रात 8:00 बजे (भारतीय समय के अनुसार सुबह 5:30 बजे, 22 सितंबर).
इन स्टेडियम में खेले जाएंगे मुकाबले
इस टूर्नामेंट आगाज 14 अगस्त से होगा और फाइनल मुकाबला 21 सितंबर को खेला जाएगा. यह मुकाबले वॉर्नर पार्क (सेंट किट्स), सर विवियन रिचर्ड्स स्टेडियम (एंटीगा), डैरेन सैमी नेशनल क्रिकेट स्टेडियम (सेंट लूसिया), ब्रायन लारा स्टेडियम (त्रिनिदाद), केंसिंगटन ओवल (बारबाडोस) और प्रोविडेंस स्टेडियम (गयाना) में खेले जाएंगे.
कैरेबियन प्रीमियर लीग 2025 के मैच का लाइव टेलीकास्ट कहां देखें?
भारत में कैरेबियन प्रीमियर लीग 2025 के मैचों के प्रसारण अधिकार स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के पास हैं. ऐसे में भारतीय दर्शक CPL 2025 के मैचों का लाइव टेलीकास्ट स्टार स्पोर्ट्स टीवी चैनलों पर देख सकेंगे. टीवी पर मैच देखने के अलावा, ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग के विकल्प के बारे में नीचे जानकारी दी गई है.
कैरेबियन प्रीमियर लीग 2025 के मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग ऑनलाइन भारत में कैसे देखें?
भारतीय दर्शक कैरेबियन प्रीमियर लीग 2025 के मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग ऑनलाइन भी देख सकते हैं. CPL 2025 के मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग फैनकोड (FanCode) ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। हालांकि, इसके लिए दर्शकों को मैच पास या टूर्नामेंट पास खरीदना होगा.
नोट: कैरेबियन प्रीमियर लीग 2025 के सभी मुकाबलों का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.