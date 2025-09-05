Baaghi 4 Movie Review: बागी 4' टाइगर श्रॉफ की ब्लॉकबस्टर फ्रेंचाइज की सबसे दमदार फिल्मों में से एक

टाइगर श्रॉफ की 'बागी 4' का एक्शन से भरपूर ट्रेलर रिलीज हो गया है (Photo credits: X)

'बागी 4' (Baaghi 4) फिल्म बड़ा सरप्राइज पैकेज है, जिसका प्रभाव लंबे समय तक हो सकता है. साजिद नाडियाडवाला (Sajid Nadiadwala) ने इस कहानी को लिखा है और निर्मित किया है. यह फिल्म एक बार फिर साबित करती है कि उन्हें बॉलीवुड का 'फ्रेंचाइज किंग' क्यों कहा जाता है. 'हाउसफुल 5' की शानदार सफलता के बाद नाडियाडवाला ने 'बागी 4' के साथ उसी जोश को बरकरार रखा है. यह फिल्म स्केल, एक्शन और मास अपील में सीमाओं को तोड़ती है. एक बेबाक दृष्टि के साथ निर्देशक ए. हर्षा ने निर्देशन करते हुए इसे इंटेंसिटी के आधार पर मनोरंजन से भरपूर फिल्म के तौर पर पेश किया है.

'बागी 4' का एक्शन एक अलग ही स्तर पर है, जिसमें क्रूरता, खतरनाक मारपीट और खूनखराबा है. इसके सीन्स दिल के कमजोर लोगों के लिए नहीं हैं. जो भी दर्शक थिएटर में बैठे हैं, वे थर्रा जाते हैं. रोमांचक पलों से लेकर सीटी बजाने वाले डायलॉग्स तक, यह फिल्म बड़े पर्दे के लिए बनी है. टाइगर श्रॉफ और संजय दत्त के बीच आमना-सामना इस फिल्म का सबसे रोमांचक मोड़ है, जो संजय दत्त की 'वास्तव' जैसी एक्शन-पैक्ड फिल्म की याद दिलाता है. इस बीच, टाइगर अपने शानदार एक्शन के साथ फिल्म में जान डाल देते हैं, जो उनके लिए स्क्रीन पर एक गेम-चेंजिंग मोमेंट साबित होता है. टाइगर ने हर सीन और फ्रेम में अपनी अभिनय क्षमता साबित की है. इस परफॉर्मेंस ने एक्शन में आश्चर्यजनक रूप से एक गहराई ला दी. यह भी पढ़ें : Pawan Singh Bad Touch: पवन सिंह और अंजलि राघव विवाद में आया नया मोड़, यूपी महिला आयोग ने पुलिस कमिश्नर को भेजा पत्र

हरनाज संधू का डेब्यू हटकर और दमदार है. उन्होंने ग्लैमर को छोड़कर असल किरदार में जान फूंक दी है. सोनम बाजवा एक सरप्राइज के रूप में उभरी हैं, जो 'हाउसफुल 5' में अपनी 'कॉमिक' भूमिका के बाद अपनी दूसरी प्रतिभाएं दिखाती नजर आईं. दोनों लीडिंग लेडीज एक्शन सीक्वेंस में भी उतरती हैं, अपनी काबिलियत साबित करती हैं और पूरे नंबर हासिल करती हैं. श्रेयस तलपड़े, उपेंद्र लिमये और सौरभ सचदेवा के परफॉर्मेंस से भी फिल्म को मजबूती और कहानी को वजन मिलता है.

'बागी 4' फिल्म सिर्फ एक्शन तक सीमित नहीं है. इसका भावनात्मक पहलू भी इसे खास बनाता है, जो कहानी को अंत तक बांधे रखता है. यह साजिद नाडियाडवाला की पहली ए-रेटेड फिल्म है, और यह इस टैग को गर्व से धारण करती है. इसे थिएटर में देखना अपने आप में एक अनुभव है. दमदार एक्शन, इमोशन और जानदार एक्टिंग के साथ 'बागी 4' एक ऐसी मनोरंजक फिल्म साबित होती है, जिसे आप मिस नहीं कर सकते. पहले दिन कमाई के आंकड़े निश्चित रूप से दोहरे अंकों में पहुंचने की उम्मीद है और ये वाजिब भी है.

निर्णय :- एक एक्शन-पैक्ड, लेकिन मनोरंजक फिल्म, जो शानदार अभिनय और हाई लेवल एक्शन से भरपूर है. यह कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है, लेकिन असली एक्शन प्रेमियों के लिए फिल्म जरूरी है