Baaghi 4 Trailer: बागी-4 के ट्रेलर को लेकर बड़ा अपडेट, अभिनेत्री का दावा 'खूनी मोहब्बत की कहानी होने वाली है शुरू'

मुंबई, 29 अगस्त : अभिनेता टाइगर श्रॉफ (Tiger shroff) की अपकमिंग फिल्म बागी-4 (Baaghi 4) के मेकर्स ने शुक्रवार को फिल्म के ट्रेलर की रिलीज डेट के साथ इसका पोस्ट जारी किया है. अभिनेत्री हरनाज संधू (Harnaaz Sandhu) ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट में पोस्ट जारी कर इसको कैप्शन दिया, "सबसे खतरनाक और खूनी मोहब्बत की कहानी शुरू होने वाली है. इस दुनिया में, हर आशिक एक विलेन होता है. बागी-4 का ट्रेलर कल सुबह 11 बजकर 11 मिनट पर रिलीज होगा. फिल्म 5 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी."

फैंस उनकी पोस्ट देखकर काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं. वहीं, कमेंट सेक्शन पर वे 'हार्ट' और 'फायर' जैसी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट में लिखा, "इंतजार नहीं कर सकते." दूसरे यूजर ने लिखा, "गिनतियां शुरू कर दो, बस कुछ ही घंटों की बात है." एक और यूजर ने लिखा, "सुपर एक्साइटेड." एक अन्य यूजर ने लिखा, "फाइनली अब हरनाज स्क्रीन पर दिखेंगी." तो किसी ने लिखा, "आपकी फिल्म को देखने के लिए बहुत उत्साहित हैं."

बता दें, इस फिल्म का टीजर रिलीज किया जा चुका है, जिसमें टाइगर श्रॉफ और संजय दत्त का खूंखार अवतार देखने को मिल रहा है. फिल्म में टाइगर अपने प्यार की खातिर पूरी दुनिया से भिड़ते दिखाई दे रहे हैं. फिल्म में हरनाज संधू टाइगर श्रॉफ यानी रॉनी की प्रेमिका के रोल में दिखाई देंगी. इसी के साथ ही मेकर्स ने फिल्म के दो गाने 'गुजारा' और 'अकेली लैला' रिलीज कर दिए हैं.

ए. हर्ष द्वारा निर्देशित फिल्म की कहानी और पटकथा साजिद नाडियावाला ने लिखी है. 'बागी 4' में दर्शकों को जबरदस्त एक्शन और धमाकेदार ड्रामा देखने को मिलेगा. 'बागी 4' आगामी 5 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. फिल्म में संजय दत्त विलेन के रोल में दिखेंगे. यह इस साल की बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक है. पहली बार संजय दत्त और टाइगर श्रॉफ को बड़े पर्दे पर साथ देखा जाएगा.