Baaghi 4 Movie Review: मास एंटरटेनर है टाइगर श्रॉफ की बागी 4, हैरान कर देगा ट्विस्ट

Baaghi 4

Baaghi 4 को एक “मास एंटरटेनर” कहा जा सकता है, लेकिन इसमें वह ट्विस्ट भी है जो इसे बाकी ऐक्शन फिल्मों से अलग बनाता है. कहानी रॉनी (टाइगर श्रॉफ) की है, जो एक बड़े हादसे से तो बच जाता है, लेकिन हादसे के बाद की मानसिक उथल-पुथल उसे भीतर से बदल देती है. प्रेमिका अलीशा की मौत का सदमा रॉनी को हकीकत और भ्रम की सीमा पर खड़ा कर देता है. यही एंगल फिल्म को रोचक बनाता है.

टाइगर श्रॉफ (Tiger Shroff) इस बार केवल एक्शन स्टार नहीं हैं. उनके किरदार की तकलीफ़, अकेलापन और टूटे हुए इमोशंस को वह अच्छे से पर्दे पर उतारते हैं. वहीं, संजय दत्त फिल्म का सबसे बड़ा हाईलाइट हैं. उनका विलेन अवतार दर्शकों को डराता भी है और आकर्षित भी करता है. उनके और टाइगर के बीच की टक्कर फिल्म का क्लाइमेक्स और भी दमदार बना देती है. सोनम बाजवा और हरनाज़ संधू फिल्म में अच्छी लग रही है. वहीं उनका कैरेक्टर भी सिर्फ शो पीस नहीं है.

तकनीकी पहलुओं में फिल्म निराश नहीं करती. एक्शन सीक्वेंस शानदार कोरियोग्राफ किए गए हैं, जिनमें टाइगर का स्टाइल और पावर साफ झलकता है. सिनेमैटोग्राफी डार्क और विजुअली अपीलिंग है, जो फिल्म के थ्रिलर टोन को और मज़बूत करती है. बैकग्राउंड स्कोर कई सीन को और असरदार बनाता है. हां, पहला हाफ थोड़ा खिंचा हुआ महसूस होता है. फिल्म का म्यूजिक भी अच्छा है, हालांकि फिल्म को थोड़ा स्लो करने का काम करता है.

ये फिल्म अपने हाई-ऑक्टेन एक्शन, इमोशनल ड्रामा और सस्पेंस के साथ दर्शकों को एक अलग अनुभव देती है. यह फिल्म टाइगर श्रॉफ के लिए इमेज चेंजर साबित हो सकती है और संजय दत्त का विलेन रोल लंबे समय तक याद रखा जाएगा.