Gold Silver Rate Today, October 21, 2025: दीवाली पर सोने के दाम में गिरावट, चांदी की कीमतें स्थिर; जानें आज का ताजा भाव

(Photo : X)

Gold Silver Rate Today, October 21, 2025: दिवाली पर जहां पूरा देश रोशनी और खुशियों से सराबोर था, वहीं सोने की कीमतों में मामूली गिरावट देखी गई. अब सबकी निगाहें मंगलवार, 21 अक्टूबर पर टिकी हैं, जब यह तय होगा कि सोना बढ़ेगा या सस्ता होगा. 24 कैरेट सोने की कीमत फिलहाल ₹1,30,690 प्रति 10 ग्राम है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत ₹1,19,800 प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई. वहीं, 18 कैरेट सोने की कीमत ₹9,801 प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गई है.

दिलचस्प बात यह है कि 2025 की शुरुआत से सोने की कीमतों में लगभग 60% की वृद्धि हुई है. इसका मतलब है कि निवेशकों को लंबी अवधि में सोने से अभी भी अच्छे रिटर्न की उम्मीद है.

चांदी की कीमतें स्थिर, रुझान मजबूत

दिवाली पर चांदी की कीमतें अपरिवर्तित रहीं. भारत में चांदी ₹172 प्रति ग्राम और ₹1,72,000 प्रति किलोग्राम पर स्थिर रही. हालांकि, इंडस्ट्रियल डिमांड में वृद्धि और निवेशकों की निरंतर रुचि के कारण, वर्ष की शुरुआत से ही चांदी की कीमतों में तेजी देखी गई है.

MCX पर क्या है सोने और चांदी का भाव?

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर दिसंबर एक्सपायरी वाला गोल्ड फ्यूचर्स ₹1,27,008 प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ, जबकि नवंबर एक्सपायरी वाला कॉन्ट्रैक्ट ₹1,25,951 प्रति 10 ग्राम पर रहा. वहीं चांदी के दिसंबर फ्यूचर्स ₹1,56,604 प्रति किलो पर बंद हुए.

मुंबई में सोने-चांदी के भाव (21 अक्टूबर)

1. सोना बुलियन रेट: ₹1,28,050 प्रति 10 ग्राम

2. MCX सोना रेट: ₹1,28,033 प्रति 10 ग्राम

3. चांदी बुलियन रेट: ₹1,56,490 प्रति किलो

4. MCX चांदी 999 रेट: ₹1,56,462 प्रति किलो

पुणे में सोने-चांदी के भाव (21 अक्टूबर)

1. सोना बुलियन रेट: ₹1,28,050 प्रति 10 ग्राम

2. MCX सोना रेट: ₹1,28,033 प्रति 10 ग्राम

3. चांदी बुलियन रेट: ₹1,56,490 प्रति किलो

4. MCX चांदी रेट: ₹1,56,462 प्रति किलो

दिल्ली में सोने-चांदी के भाव (21 अक्टूबर)

1. सोना बुलियन रेट: ₹1,27,830 प्रति 10 ग्राम

2. MCX सोना रेट: ₹1,28,033 प्रति 10 ग्राम

3. चांदी बुलियन रेट: ₹1,56,220 प्रति किलो

4. MCX चांदी 999 रेट: ₹1,56,462 प्रति किलो

कोलकाता में सोने-चांदी के भाव (21 अक्टूबर)

1. सोना बुलियन रेट: ₹1,27,860 प्रति 10 ग्राम

2. MCX सोना रेट: ₹1,28,033 प्रति 10 ग्राम

3. चांदी बुलियन रेट: ₹1,56,270 प्रति किलो

4. MCX चांदी 999 रेट: ₹1,56,462 प्रति किलो

अहमदाबाद में सोने-चांदी के भाव (21 अक्टूबर)

1. सोना बुलियन रेट: ₹1,28,200 प्रति 10 ग्राम

2. MCX सोना रेट: ₹1,28,033 प्रति 10 ग्राम

3. चांदी बुलियन रेट: ₹1,56,680 प्रति किलो

4. MCX चांदी 999 रेट: ₹1,56,462 प्रति किलो

बेंगलुरु में सोने-चांदी के भाव (21 अक्टूबर)

1. सोना बुलियन रेट: ₹1,28,080 प्रति 10 ग्राम

2. MCX सोना रेट: ₹1,28,033 प्रति 10 ग्राम

3. चांदी बुलियन रेट: ₹1,56,530 प्रति किलो

4. MCX चांदी 999 रेट: ₹1,56,462 प्रति किलो

हैदराबाद में सोने-चांदी के भाव (21 अक्टूबर)

1. सोना बुलियन रेट: ₹1,28,180 प्रति 10 ग्राम

2. MCX सोना रेट: ₹1,28,033 प्रति 10 ग्राम

3. चांदी बुलियन रेट: ₹1,56,462 प्रति किलो

4. MCX चांदी 999 रेट: ₹1,56,462 प्रति किलो

चेन्नई में सोने-चांदी के भाव (20 अक्टूबर)

1. सोना बुलियन रेट: ₹1,28,350 प्रति 10 ग्राम

2. MCX सोना रेट: ₹1,28,033 प्रति 10 ग्राम

3. चांदी बुलियन रेट: ₹1,56,860 प्रति किलो

4. MCX चांदी 999 रेट: ₹1,56,462 प्रति किलो

सोने में गिरावट क्यों आई, आगे क्या रुख रहेगा?

अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई हैं. अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों को लेकर अनिश्चितता और सरकारी कामकाज ठप होने की आशंका ने निवेशकों की चिंता बढ़ा दी है, जिससे सोने की कीमतों में तेजी आई है. हालांकि दिवाली पर भारत में सोने की कीमतों में मामूली गिरावट देखी गई, लेकिन विशेषज्ञों का मानना ​​है कि यह गिरावट अस्थायी है.

इसी तरह, चांदी के मामले में, विशेषज्ञों का मानना ​​है कि अगर यह तेजी जारी रही, तो आने वाले महीनों में यह ₹2,30,000 प्रति किलोग्राम तक पहुंच सकती है.

Source: Goodreturns.in & Livemint.com

Disclaimer: यह आर्टिकल केवल शैक्षिक और जानकारी साझा करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है. इसमें व्यक्त विचार और सुझाव संबंधित विश्लेषकों या ब्रोकिंग कंपनियों के हैं, लेटेस्टली के नहीं. निवेशकों को सलाह दी जाती है कि किसी भी निवेश निर्णय से पहले अपने वित्तीय सलाहकार या प्रमाणित विशेषज्ञ की राय अवश्य लें.