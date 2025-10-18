Gold Rate Today: धनतेरस पर बाजारों में उमड़ी भीड़, जमकर हो रही खरीददारी; जानें देशभर में आज क्या भाव बिक रहा सोना-चांदी?

gold prices india today

Dhanteras Gold Silver Price: देश भर के बाजारों में धनतेरस पर आज खरीदारी का दौर जारी रहा. ऊंची कीमतों के बावजूद, लोग गहने और सिक्के खरीद रहे हैं. इससे दुकानों में चहल-पहल बनी हुई है. पिछले साल की तुलना में सोने की कीमतों (Gold Rate Today) में लगभग 65 प्रतिशत की वृद्धि हुई है. पिछले धनतेरस पर 10 ग्राम सोने की कीमत जहां ₹78,610 थी, वहीं अब यह ₹1,32,000 से ₹1,33,000 के बीच पहुंच गई है. इस साल के पहले 10 महीनों में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी (Todays Gold Rate) देखी गई.

धनतेरस पर सोने की चमक हुई महंगी

#WATCH | Surat, Gujarat: Vice President of Surat Jewellers Association, Deepak Choksi says, "Since the gold prices have been rising, there has been a significant reduction in the demand for gold... The same number of customers are coming now as they were before, only their… https://t.co/suq2LMxYeU pic.twitter.com/86yLyTgq1s — ANI (@ANI) October 18, 2025

सोने के भाव, 24 कैरेट सोना ( ₹/10 ग्राम)

चेन्नई: ₹1,33,090

मुंबई: ₹1,32,770

दिल्ली: ₹1,32,920

कोलकाता: ₹1,32,770

अहमदाबाद: ₹1,32,820

सोने के भाव, 22 कैरेट सोना ( ₹/10 ग्राम)

देशभर में ₹1,21,700 – ₹1,22,000 के बीच

चांदी की कीमतों में थोड़ी नरमी

इस बार चांदी की कीमतों (Silver Prices Today) में थोड़ी नरमी आई है. फिलहाल, देश भर में चांदी ₹172 प्रति ग्राम और ₹1,72,000 प्रति किलोग्राम बिक रही है. चेन्नई और हैदराबाद जैसे कुछ दक्षिण भारतीय शहरों में, कीमतें ₹1,90,000 प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई हैं.

ज्वैलर्स का कहना है कि बढ़ती कीमतों के बावजूद, खरीदारों का उत्साह कम नहीं हुआ है. लोग अब छोटे आभूषणों और सिक्कों को प्राथमिकता दे रहे हैं और इस शुभ अवसर के लिए अपनी खरीदारी जारी रख रहे हैं.

सोने की कीमतों में उछाल का कारण

विशेषज्ञों के अनुसार, सोने की कीमतों में यह उछाल अमेरिकी आर्थिक अनिश्चितता, डॉलर के कमजोर होने और संभावित ब्याज दरों में कटौती जैसे वैश्विक कारकों के कारण है. विशेषज्ञों का मानना ​​है कि 2026 तक सोने की कीमतें ₹1.5 लाख प्रति 10 ग्राम तक पहुंच सकती हैं.