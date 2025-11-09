Gold Price Today, November 9: सोने-चांदी के दाम आज स्थिर, शादी सीजन में फिर बढ़ सकती है चमक; जानें क्या है शहरवार दाम

Gold Representative Image (Photo Credits: Pixabay)

Gold Price Today, November 9: आज देशभर में सोने की कीमतों में कोई खास उतार-चढ़ाव नहीं देखा गया है. पिछले सत्र में हल्की गिरावट के बाद रविवार को भी सोना लगभग पिछले स्तर पर ही टिका रहा. वहीं चांदी की कीमतों में मामूली बढ़त देखने को मिली है. डॉलर के मजबूत होने के कारण अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सोने के दाम पर कुछ दबाव बना हुआ है, लेकिन घरेलू बाजार में मांग बनी हुई है.

सोने के भाव में स्थिरता, चांदी में हल्की तेजी

इंडिया बुलियन के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार, सुबह 10:55 बजे 24 कैरेट सोना 1,21,470 रुपये प्रति 10 ग्राम पर दर्ज हुआ, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत 1,11,348 रुपये प्रति 10 ग्राम रही. चांदी 999 फाइन की दर 1,48,320 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई. बीते कुछ वर्षों में सोने ने निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया है. साल 2005 में जहां सोना 7,638 रुपये प्रति 10 ग्राम था, वहीं 2025 में यह बढ़कर 1,25,000 रुपये के पार पहुंच चुका है. यह करीब 1,200% की भारी बढ़ोतरी है.

शहरवार सोने-चांदी के दाम

मुंबई: 24 कैरेट सोना ₹1,21,250 प्रति 10 ग्राम, 22 कैरेट ₹1,11,146 प्रति 10 ग्राम, चांदी ₹1,48,050 प्रति किलो.

पुणे: 24 कैरेट सोना ₹1,21,250 प्रति 10 ग्राम, 22 कैरेट ₹1,11,146 प्रति 10 ग्राम, चांदी ₹1,48,050 प्रति किलो.

दिल्ली: 24 कैरेट सोना ₹1,21,040 प्रति 10 ग्राम, 22 कैरेट ₹1,10,953 प्रति 10 ग्राम, चांदी ₹1,47,800 प्रति किलो.

कोलकाता: 24 कैरेट सोना ₹1,21,090 प्रति 10 ग्राम, 22 कैरेट ₹1,10,999 प्रति 10 ग्राम, चांदी ₹1,47,850 प्रति किलो.

अहमदाबाद: 24 कैरेट सोना ₹1,21,410 प्रति 10 ग्राम, 22 कैरेट ₹1,11,293 प्रति 10 ग्राम, चांदी ₹1,48,250 प्रति किलो.

बेंगलुरु: 24 कैरेट सोना ₹1,21,350 प्रति 10 ग्राम, 22 कैरेट ₹1,11,238 प्रति 10 ग्राम, चांदी ₹1,48,170 प्रति किलो.

हैदराबाद: 24 कैरेट सोना ₹1,21,440 प्रति 10 ग्राम, 22 कैरेट ₹1,11,320 प्रति 10 ग्राम, चांदी ₹1,48,290 प्रति किलो.

चेन्नई: 24 कैरेट सोना ₹1,21,610 प्रति 10 ग्राम, 22 कैरेट ₹1,11,476 प्रति 10 ग्राम, चांदी ₹1,48,480 प्रति किलो.

शादी सीजन में बढ़ सकती है मांग

विशेषज्ञों का कहना है कि फिलहाल सोने के दाम सीमित दायरे में रह सकते हैं. हालांकि, वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता और घरेलू मांग के कारण निकट भविष्य में सोने में मजबूती आने की उम्मीद है. शादी का सीजन शुरू होने वाला है, जिससे ज्वैलर्स के यहां ग्राहकी बढ़ेगी और कीमतों में धीरे-धीरे इजाफा देखने को मिल सकता है.

निवेशकों के लिए क्या है सलाह

बाजार जानकारों का मानना है कि जो लोग लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं, उनके लिए सोना अभी भी भरोसेमंद विकल्प है. रिटेल खरीदारों को ध्यान रखना चाहिए कि स्थानीय ज्वैलर्स मेकिंग चार्ज और जीएसटी जोड़ते हैं, जिससे अंतिम कीमत थोड़ी ज्यादा हो जाती है.