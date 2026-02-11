Gold Rate Today, February 11, 2026: सोने की कीमतों में उछाल, दिल्ली, मुंबई और चेन्नई समेत प्रमुख शहरों में आज के भाव जानें

नई दिल्ली/चेन्नई: भारतीय सर्राफा बाजार में बुधवार, 11 फरवरी 2026 को सोने की कीमतों में हल्की बढ़त दर्ज की गई है. पिछले सप्ताह आई गिरावट के बाद अब बाजार स्थिर होता नजर आ रहा है. वैश्विक संकेतों और घरेलू स्तर पर शादी-विवाह के सीजन की मांग के चलते कीमतों को सहारा मिला है. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर भी सोने के वायदा भाव में सुधार देखा गया है.

आज 24 कैरेट (शुद्ध) सोना ₹1,58,000 से ₹1,61,000 प्रति 10 ग्राम के बीच कारोबार कर रहा है. वहीं, गहनों के लिए इस्तेमाल होने वाला 22 कैरेट (स्टैंडर्ड) सोना ₹1,45,000 से ₹1,48,000 प्रति 10 ग्राम के दायरे में है. यह भी पढ़े: Silver Rate Today, 11 फरवरी 2026: सोने के बाद चांदी की कीमतों में मामूली तेजी, जानें अपने शहर का आज का ताज़ा भाव

प्रमुख शहरों में सोने के भाव (प्रति 10 ग्राम)

नीचे दी गई तालिका में भारत के मुख्य शहरों में आज के औसत भाव दिए गए हैं.

शहर 22 कैरेट (Standard) 24 कैरेट (Pure) दिल्ली ₹1,45,700 ₹1,58,930 मुंबई ₹1,45,550 ₹1,58,780 चेन्नई ₹1,45,800 ₹1,59,060 कोलकाता ₹1,45,550 ₹1,58,780 बेंगलुरु ₹1,45,550 ₹1,58,780 हैदराबाद ₹1,45,550 ₹1,58,780 अहमदाबाद ₹1,45,600 ₹1,58,830 जयपुर ₹1,45,700 ₹1,58,930 लखनऊ ₹1,45,700 ₹1,58,930 नोएडा ₹1,45,700 ₹1,58,930

(नोट: ऊपर दिए गए भाव सांकेतिक हैं और इनमें जीएसटी, टीसीएस और मेकिंग चार्जेस शामिल नहीं हैं. सटीक दाम के लिए अपने नजदीकी जौहरी से संपर्क करें.)

बाजार में तेजी के मुख्य कारण

बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि पिछले दिनों हुई मुनाफावसूली (Profit-booking) के बाद अब निचले स्तरों पर खरीदारी फिर से शुरू हुई है. वैश्विक अनिश्चितता और भू-राजनीतिक तनाव के कारण निवेशक सोने को एक सुरक्षित विकल्प (Safe-haven asset) मान रहे हैं. इसके अलावा, भारत में शादियों का सीजन होने के कारण ज्वेलरी की मांग में भी इजाफा हुआ है.

आगे कैसा रहेगा रुझान?

विश्लेषकों के अनुसार, आने वाले दिनों में सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव जारी रह सकता है. अमेरिकी फेडरल रिजर्व के संकेत और वैश्विक आर्थिक आंकड़ों का असर कीमतों पर सीधा पड़ेगा. हालांकि, मध्यम से लंबी अवधि के लिए सोने का आउटलुक अभी भी सकारात्मक बना हुआ है.