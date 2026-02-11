Silver Rate Today, 11 फरवरी 2026: सोने के बाद चांदी की कीमतों में मामूली तेजी, जानें अपने शहर का आज का ताज़ा भाव

Silver Rate Today, February 11, 2026: भारतीय सर्राफा बाजार में बुधवार, 11 फरवरी 2026 को चांदी की कीमतों में मामूली बढ़त दर्ज की गई है. पिछले सप्ताह आई गिरावट के बाद अब कीमतें ऊंचे स्तरों पर स्थिर होती नजर आ रही हैं. वैश्विक स्तर पर मजबूत रुझान और औद्योगिक मांग में स्थिरता के कारण इस कीमती धातु को सहारा मिला है. बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि आर्थिक अनिश्चितता के बीच निवेशक सावधानी बरत रहे हैं, जिससे कीमतों में मजबूती बनी हुई है.

प्रमुख भारतीय शहरों में आज के भाव

भारत के अलग-अलग हिस्सों में मांग और स्थानीय करों (Taxes) के आधार पर चांदी की कीमतों में थोड़ा अंतर देखा जा रहा है. यह भी पढ़े: Gold Rate Today, February 11, 2026: सोने की कीमतों में उछाल, दिल्ली, मुंबई और चेन्नई समेत प्रमुख शहरों में आज के भाव जानें

शहर चांदी की कीमत (प्रति 1 Kg) चेन्नई ₹4,10,800 हैदराबाद ₹4,10,800 नई दिल्ली ₹4,00,900 मुंबई ₹4,00,900 कोलकाता ₹4,00,900 बेंगलुरु ₹4,00,900 जयपुर ₹4,00,900 लखनऊ ₹4,00,900 श्रीनगर ₹3,96,200

(नोट: ऊपर दिए गए भाव सांकेतिक हैं और इनमें जीएसटी (GST), टीसीएस (TCS) और अन्य स्थानीय लेवी शामिल नहीं हैं. स्थानीय बाजार में कीमतें थोड़ी भिन्न हो सकती हैं.)

बाजार में स्थिरता के कारण

बाजार विश्लेषकों के अनुसार, चांदी की कीमतों में वर्तमान सुधार मुख्य रूप से वैश्विक कमोडिटी बाजारों में उतार-चढ़ाव के बीच आया है. उत्तर और पश्चिम भारत के अधिकांश शहरों में चांदी ₹4 लाख के मनोवैज्ञानिक स्तर के करीब बनी हुई है. वहीं, दक्षिण भारत के बाजारों में क्षेत्रीय मांग और आपूर्ति के समीकरणों के कारण कीमतें प्रीमियम पर कारोबार कर रही हैं.

औद्योगिक मांग और वैश्विक संकेत

चांदी न केवल एक कीमती धातु है, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सौर ऊर्जा (Solar Energy) जैसे क्षेत्रों में इसकी भारी औद्योगिक मांग रहती है. विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक मुद्रास्फीति (Inflation) के आंकड़े और डॉलर की मजबूती जैसे कारक आने वाले समय में चांदी की दिशा तय करेंगे. फिलहाल, निवेशक इस बात पर नजर रख रहे हैं कि क्या चांदी अपनी खोई हुई गति वापस पाएगी या इसी दायरे में कारोबार करेगी.

ग्राहकों के लिए सुझाव

यदि आप चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो यह ध्यान रखना आवश्यक है कि बाजार की कीमतों में प्रतिदिन उतार-चढ़ाव होता है. खरीदारी से पहले हमेशा हॉलमार्क और शुद्धता की जांच करें. चूंकि कीमतें वर्तमान में मासिक औसत से ऊपर हैं, इसलिए निवेश करने वाले ग्राहकों को बाजार के रुझानों पर कड़ी नजर रखनी चाहिए.