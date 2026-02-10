Silver Rate Today, February 10, 2026: चांदी की कीमतों में फिर तेजी, जानें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई समेत अन्य प्रमुख शहरों के ताजा रेट

Silver Rate Today, February 10, 2026: घरेलू सर्राफा बाजार में चांदी की कीमतों ने एक बार फिर ₹3 लाख प्रति किलोग्राम के महत्वपूर्ण स्तर को हासिल कर लिया है. मंगलवार, 10 फरवरी 2026 को चांदी ₹3,00,100 प्रति किलोग्राम पर रिटेल हो रही है, जो पिछले दिन के बंद भाव से ₹100 की मामूली बढ़त को दर्शाता है. यह स्थिरता सोमवार को आई ₹15,000 की ऐतिहासिक तेजी के बाद देखी गई है, जिसने निवेशकों और खरीदारों के बीच नई हलचल पैदा कर दी है.

प्रमुख शहरों में आज चांदी का भाव

भारत के महानगरों में आज चांदी की कीमतें लगभग एक समान स्तर पर बनी हुई हैं. प्रमुख शहरों के रेट नीचे दिए गए हैं: यह भी पढ़े: Gold Rate Today, February 10, 2026: भारत में फिर सोने की कीमतों में उछाल, जानें दिल्ली, मुंबई समेत अन्य शहरों में आज का ताजा रेट

शहर चांदी की कीमत (प्रति किलोग्राम) दिल्ली ₹ 3,00,100 मुंबई ₹ 3,00,100 चेन्नई ₹ 3,00,100 कोलकाता ₹ 3,00,100 बेंगलुरु ₹ 3,00,100 हैदराबाद ₹ 3,00,100 अहमदाबाद ₹ 3,00,100

बाजार में उतार-चढ़ाव का दौर

फरवरी का महीना चांदी के लिए काफी उथल-पुथल भरा रहा है. 1 फरवरी को चांदी ₹3,50,000 पर खुली थी, लेकिन बजट और वैश्विक कारकों के चलते 6 फरवरी तक यह गिरकर ₹2,75,000 के निचले स्तर पर आ गई थी. वर्तमान में यह अपने निचले स्तर से लगभग 9% की रिकवरी कर चुकी है, हालांकि यह अभी भी 29 जनवरी के ऑल-टाइम हाई (₹4,10,000) से करीब 26% नीचे ट्रेड कर रही है.

क्यों बदल रहे हैं चांदी के दाम?

विशेषज्ञों के अनुसार, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर चांदी के वायदा भाव में मजबूती देखी जा रही है. अमेरिकी डॉलर के नरम पड़ने और अंतरराष्ट्रीय बाजार में चांदी की औद्योगिक मांग (Industrial Demand) बढ़ने से कीमतों को सहारा मिला है. विश्लेषकों का मानना है कि ₹3,00,000 का स्तर अब एक मजबूत सपोर्ट लेवल बन गया है.

रिटेल खरीदारों के लिए क्या है सलाह?

शादियों के इस सीजन में यदि आप चांदी के गहने या बर्तन खरीदने की सोच रहे हैं, तो वर्तमान भाव एक स्थिर प्रवेश बिंदु (Entry Point) हो सकता है. हालांकि, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि: