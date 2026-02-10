Gold Rate Today, February 10, 2026: भारत में फिर सोने की कीमतों में उछाल, जानें दिल्ली, मुंबई समेत अन्य शहरों में आज का ताजा रेट

Gold Rate Today, February 10, 2026: भारतीय सर्राफा बाजार में सोने की कीमतों में तेजी का सिलसिला मंगलवार, 10 फरवरी 2026 को भी जारी रहा. आज बाजार खुलते ही सोने के भाव में मामूली बढ़ोतरी देखी गई. 24 कैरेट सोने की कीमत 1,57,920 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गई है, वहीं गहने बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले 22 कैरेट सोने की खुदरा कीमत 1,44,760 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है. सोमवार को आई 131 रुपये की बड़ी उछाल के बाद आज बाजार में 10 रुपये प्रति 10 ग्राम की सूक्ष्म वृद्धि हुई है.

प्रमुख शहरों में आज के सोने के भाव

भारत के अलग-अलग शहरों में स्थानीय करों, चुंगी और मेकिंग चार्ज के कारण सोने की कीमतों में थोड़ा अंतर होता है. नीचे प्रमुख शहरों के ताजा रेट दिए गए हैं:

शहर 22K गोल्ड (प्रति 10 ग्राम) 24K गोल्ड (प्रति 10 ग्राम) दिल्ली ₹ 1,44,910 ₹ 1,58,070 मुंबई ₹ 1,44,760 ₹ 1,57,920 चेन्नई ₹ 1,46,510 ₹ 1,59,830 कोलकाता ₹ 1,44,760 ₹ 1,57,920 बेंगलुरु ₹ 1,44,760 ₹ 1,57,920 जयपुर/नोएडा ₹ 1,44,910 ₹ 1,58,070

18 कैरेट सोने की कीमत

जड़ाऊ और डायमंड ज्वेलरी में इस्तेमाल होने वाले 18 कैरेट सोने की कीमतों में भी मामूली सुधार हुआ है. आज 18 कैरेट सोना 11,845 रुपये प्रति ग्राम के स्तर पर है. चेन्नई में प्रीमियम अधिक होने के कारण यहां 18 कैरेट सोने की दरें अन्य शहरों के मुकाबले थोड़ी अधिक बनी हुई हैं.

बाजार की स्थिति और वैश्विक प्रभाव

बाजार विश्लेषकों का मानना है कि शादियों के सीजन के कारण घरेलू मांग मजबूत बनी हुई है. इसके साथ ही अंतरराष्ट्रीय बाजार में डॉलर की कमजोरी और वैश्विक भू-राजनीतिक अस्थिरता (Geopolitical Uncertainty) ने सोने को निवेशकों के लिए एक सुरक्षित विकल्प बना दिया है. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर अप्रैल डिलीवरी वाला सोना 1,58,000 रुपये के करीब ट्रेड कर रहा है.

खरीददारों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी

यदि आप आज सोना खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान रखें कि ऊपर दी गई कीमतें सांकेतिक हैं. इसमें ज्वेलरी शॉप पर लगने वाला 3 प्रतिशत जीएसटी (GST) और मेकिंग चार्ज शामिल नहीं हैं. ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि वे खरीदारी से पहले अपने नजदीकी ज्वेलर से हॉलमार्क और मेकिंग चार्ज के बारे में जरूर बात करें.