Gold Silver Price Today: सोने-चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट! पीली धातु 3200 रुपये हुई सस्ती, चांदी ₹3,800 तक टूटा
(Photo : X)

Gold Silver Price Today: सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट का सिलसिला जारी है. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर मंगलवार देर रात कारोबार शुरू होते ही दोनों कीमती धातुओं में भारी गिरावट देखी गई. aajtak.in की रिपोर्ट के अनुसार, सोने की कीमतों में ₹3,200 से ज्यादा और चांदी की कीमतों में ₹3,800 से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई. 5 दिसंबर को एक्सपायरी वाले सोने की कीमत ₹3,232 घटकर ₹1,17,789 प्रति 10 ग्राम रह गई, जबकि पिछले कारोबारी दिन यह ₹1,20,957 थी.

वहीं, चांदी की कीमत ₹3,825 घटकर ₹1,39,306 प्रति किलोग्राम रह गई. यह गिरावट निवेशकों के लिए एक आश्चर्य की बात थी.

घरेलू बाजार पर भी दिखा असर

इंडियन बुलियन ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) की वेबसाइट पर अपडेट की गई कीमतों के अनुसार, मंगलवार को 24 कैरेट सोने की कीमत गिरकर ₹1,19,164 प्रति 10 ग्राम हो गई. सोमवार को यही कीमत ₹1,21,077 थी.

विभिन्न कैरेट के लिए सोने की कीमतें

24 कैरेट सोना | ₹1,19,164 (प्रति 10 ग्राम)

22 कैरेट सोना | ₹1,16,300 (प्रति 10 ग्राम)

20 कैरेट सोना | ₹1,06,060 (प्रति 10 ग्राम)

18 कैरेट सोना | ₹96,520 (प्रति 10 ग्राम)

14 कैरेट सोना | ₹76,860 (प्रति 10 ग्राम)

चांदी की कीमत क्या रही?

चांदी की बात करें तो सोमवार को इसकी कीमत ₹1,45,031 प्रति किलोग्राम थी, जबकि मंगलवार को यह ₹1,43,400 पर खुली. गौरतलब है कि दुकानों से आभूषण खरीदते समय 3% जीएसटी और मेकिंग चार्ज जुड़ता है, जिससे वास्तविक कीमत बढ़ जाती है.

गिरावट का कारण क्या है?

विशेषज्ञों के अनुसार, सोने की कीमतों में यह गिरावट वैश्विक मांग में कमी और अमेरिका-चीन के बीच टैरिफ विवाद (Tariff Dispute) के कम होने के संकेतों के कारण है. हालांकि, यह निवेशकों के लिए सावधानी बरतने का समय है. सोना खरीदते समय उसकी शुद्धता की जांच करना जरूरी है, जिसे हॉलमार्क से आसानी से पहचाना जा सकता है. उदाहरण के लिए, 24 कैरेट सोने पर 999 अंकित होता है.