Gold Silver Price Today: सोना इस हफ्ते 2,600 रुपए से अधिक महंगा हुआ, चांदी 1.14 लाख रुपए के पार

नई दिल्ली, 9 अगस्त : सोने और चांदी दोनों की कीमत में इस हफ्ते बढ़त देखी गई है. सोने के दाम में 2,600 रुपए से अधिक का इजाफा हुआ. वहीं, चांदी का भाव 5,000 रुपए से अधिक बढ़ गया है. इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (आईबीजेए) के मुताबिक, 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने की कीमत 1,00,942 रुपए है, जबकि एक हफ्ते पहले इसी दिन यह 98,253 रुपए थी, जो कि सोने की कीमत में 2,689 रुपए की बढ़त को दर्शाता है.

22 कैरेट सोने का दाम बढ़कर 92,463 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है, जो कि पहले 90,000 रुपए था. वहीं, 18 कैरेट सोने की कीमत 73,690 रुपए प्रति 10 ग्राम से बढ़कर 75,707 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई है. वहीं, समीक्षा अवधि में चांदी की कीमत 5,086 रुपए बढ़कर 1,14,732 रुपए प्रति किलो हो गई है, जो कि पहले 1,09,646 रुपए प्रति किलो थी. चांदी अपने उच्चतम स्तर के करीब बनी हुई है. 7 अगस्त को चांदी ने 1,15,250 रुपए प्रति किलो का ऑल-टाइम हाई बनाया था.

सोने और चांदी में बढ़त की वजह वैश्विक अस्थिरता माना जा रहा है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से कई देशों पर टैरिफ लगाए जाने के कारण ग्लोबल स्तर पर अनिश्चितता में इजाफा हुआ है. वैश्विक अनिश्चितता के समय सुरक्षित माने जाने के कारण दुनिया भर में सोने और चांदी की मांग बढ़ जाती है और मांग के मुकाबले सीमित आपूर्ति के कारण इनकी कीमतों में इजाफा होता है. 1 जनवरी से अब तक 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 76,162 रुपए से 24,780 रुपए या 32.53 प्रतिशत बढ़कर 1,00,942 रुपए पर पहुंच गया है. वहीं, चांदी का भाव भी 86,017 रुपए प्रति किलो से 28,715 रुपए या 33.38 प्रतिशत बढ़कर 1,14,732 रुपए पर पहुंच गया है.