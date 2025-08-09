Aditya Thackeray supports Rahul Gandhi: पूरा चुनाव आयोग अकेले राहुल गांधी से ही डिबेट कर ले; आदित्य ठाकरे

मुंबई, 9 अगस्त : कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के चुनाव आयोग पर लगाए आरोपों का शिवसेना (यूबीटी) विधायक आदित्य ठाकरे ने समर्थन किया है. साथ ही दावा किया कि उनकी पार्टी पहले से ही ये कहती आ रही है. शिवसेना (यूबीटी) के विधायक आदित्य ठाकरे ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, "हम पहले से ही कहते आ रहे हैं कि देश में जगह-जगह वोटों की चोरी हो रही है. ऐसा हमने महाराष्ट्र चुनाव में हारने के बाद नहीं, बल्कि लोकसभा चुनाव से कहा है. कई बार तो ऐसा लगता है कि मानो भाजपा के दफ्तर से ही चुनाव आयोग चल रहा हो. ऐसे में राहुल गांधी ने जो तथ्य सामने रखे हैं, वे हवा में की गई बातें नहीं हैं, बल्कि सबूत के साथ वोट की चोरी को पकड़ा है. कुछ लोग पांच-पांच बार अलग-अलग वोटिंग कर चुके हैं. उनका फोटो और नाम एक है, लेकिन उन्होंने अलग-अलग जगहों पर वोट किया है."

उन्होंने कहा, "चुनाव आयोग चुनौती देने के बजाय एक काम करे कि राहुल गांधी के साथ डिबेट करे. पूरा चुनाव आयोग सामने आए और राहुल गांधी अकेले खड़े रहेंगे और उनके साथ डिबेट करेंगे. चुनाव आयोग कम से कम यह तो बताए कि जो हम बता रहे हैं, वह सही है या गलत, क्योंकि हमें जो भी जानकारी मिली है, वह चुनाव आयोग की वेबसाइट से ही मिली है." उन्होंने कहा, "आज हम 2025 में एआई युग में हैं, लेकिन आयोग सीसीटीवी फुटेज मुहैया नहीं करा पा रहा है. हमारे देश का लोकतंत्र और संविधान आज खतरे में हैं. इसे न सिर्फ देश के लोग जानते हैं बल्कि पूरी दुनिया के लोग जानने लगे हैं." यह भी पढ़ें : VIDEO: दिल्ली के Kosmos Hospital में लगी आग, हादसे में एक युवक की मौत; अस्पतालों में सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल

बता दें कि बिहार की मतदाता सूची में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर विपक्ष हमलावर है. वहीं, गुरुवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूर्व में कई राज्यों के विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में कथित तौर पर गड़बड़ी का आरोप लगाया.