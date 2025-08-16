पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते तो भारत-पाक क्रिकेट मैच क्यों हो रहा है: आदित्य ठाकरे

मुंबई, 16 अगस्त : शिवसेना (यूबीटी) के नेता आदित्य ठाकरे ने एशिया कप में आयोजित होने वाले भारत-पाकिस्तान के मैच पर ऐतराज जताया है. आदित्य ठाकरे ने शनिवार को पीएम मोदी के उस बयान पर जोरदार पलटवार किया, जिसमें 79वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले के प्राचीर से पीएम मोदी ने कहा कि अब भारत ने तय कर लिया है कि खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे. अब देशवासियों को भली-भांति पता चल गया है कि सिंधु का समझौता कितना अन्यायपूर्ण है, कितना एकतरफा है. ये ऐसा समझौता था, जिसने पिछले सात दशक से मेरे देश के किसानों का अकल्पनीय नुकसान किया है. अब हिंदुस्तान के हक का जो पानी है, उस पर अधिकार सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान का है, हिंदुस्तान के किसानों का है.

आदित्य ठाकरे ने आईएएनएस से बातचीत में कहा कि पीएम मोदी लाल किले के प्राचीर से कह रहे हैं कि खून और पानी साथ नहीं बह सकते हैं. लेकिन, एशिया कप में हम उसी देश के साथ मैच खेलने वाले हैं, जिसके लिए हम कह रहे हैं कि खून और पानी साथ नहीं बह सकता है. उन्होंने कहा कि पीएम मोदी एक तरफ कहते हैं कि खून और पानी साथ नहीं बहेगा और दूसरी तरफ बीसीसीआई पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच खेल रही है और पार्टी कर रही है. यह भी पढ़ें : Akhilesh Yadav on BJP: अवंतीबाई लोधी की जयंती पर बोले अखिलेश यादव, ‘ उनके त्याग की वजह से हम खुली हवा में ले रहे सांस’

बता दें कि भारत-पाकिस्तान मैच को लेकर सिर्फ शिवसेना (यूबीटी) ही नहीं बल्कि इंडी अलायंस में शामिल राजनीतिक दल भी चाहते हैं कि भारतीय टीम पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच न खेले. एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जब पाकिस्तान के साथ व्यापार नहीं कर रहे हैं, पानी नहीं दे रहे हैं, तो मैच कैसे खेल सकते हैं? शिवसेना (यूबीटी) सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि पाकिस्तान हमें धमकियां देता है और हम उनके साथ क्रिकेट मैच खेलने के लिए तैयार हो जाते हैं. आखिर हम यह क्यों नहीं कह सकते हैं कि पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह का मैच हम नहीं खेलेंगे?