Shivsena UBT Candidates First List: BJP के बाद उद्धव गुट ने भी जारी की 60 उम्मीदवारों की पहली सूची, 5 मुस्लिम प्रत्याशियों को मौका; यहां देखें पूरी सूची

Shivsena UBT Candidates First List: मुंबई में चुनाव आयोग के ऐलान के बाद महापालिका चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज़ हो चुकी है। सभी दल अपने-अपने उम्मीदवारों की घोषणा में जुट गए हैं. इसी कड़ी में, सोमवार 29 दिसंबर की सुबह, भारतीय जनता पार्टी (BJP) के बाद, राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही उद्धव गुट की शिवसेना (UBT) ने भी अपनी पहली सूची जारी कर दी है. इस सूची में कुल 60 उम्मीदवार शामिल हैं, जिन्हें उद्धव गुट की पार्टी ने टिकट देकर चुनाव लड़ने के लिए मौका दिया है.

5 मुस्लिम उम्मीदवारों को भी मिला मौका

खास बात यह रही कि इस सूची में 5 मुस्लिम उम्मीदवारों को भी जगह दी गई है. जिनके नाम सबा हारून खान, सकीना शेख, सकीना बानू, झीशान चंगेज़ मुल्तानी और रेहाना गफूर शेख है. जिन पर भरोसा जताते हुए उदाह्व ठाकरे ने दांव लगाया है. यह भी पढ़े: BMC चुनाव में नवाब मलिक परिवार के 3 उम्मीदवार मैदान में, भाई, बहन और बहू को NCP से मिला टिकट

यहां देखें उम्मीदवारों के नाम

S.No वार्ड नंबर उम्मीदवार का नाम 1 1 फोरम परमार 2 2 धनश्री कोलगे 3 3 रोशनी गायकवाड 4 5 सुजाता पाटेकर 5 16 स्वाती बोरकर 6 25 माधुरी भोईर 7 26 धर्मेंद्र काळे 8 29 सचिन पाटील 9 40 सुहास वाडकर 10 49 संगीता सुतार 11 54 अंकित प्रभू 12 57 रोहन शिंदे 13 59 शैलेश फणसे 14 60 मेघना विशाल काकडे माने 15 61 सेजल दयानंद सावंत 16 62 झीशान चंगेज मुलतानी 17 63 देवेंद्र (बाळा) आंबेरकर 18 64 सबा हारून खान 19 65 प्रसाद आयरे 20 87 पूजा महाडेश्वर 21 89 गितेश राऊत 22 93 रोहिणी कांबळे 23 95 हरी शास्त्री 24 100 साधना वरस्कर 25 105 अर्चना चौरे 26 111 दीपक सावंत 27 117 श्वेता पावसकर 28 118 सुनीता जाधव 29 120 विश्वास शिंदे 30 123 सुनील मोरे 31 124 सकीना शेख 32 125 सतीश पवार 33 126 शिल्पा भोसले 34 127 स्वरूपा पाटील 35 130 आनंद कोठावदे 36 132 क्रांती मोहिते 37 134 सकीना बानू 38 135 समीक्षा सकरे 39 137 महादेव आंबेकर 40 138 अर्जुन शिंदे 41 141 विठ्ठल लोकरे 42 142 सुनंदा लोकरे 43 148 प्रमोद शिंदे 44 150 सुप्रदा फातर्फेकर 45 153 मीनाक्षी पाटणकर 46 155 स्नेहल शिवकर 47 156 संजना संतोष कासले 48 164 साईनाथ साधू कटके 49 167 सुवर्णा मोरे 50 168 सुधीर खातू वार्ड 51 206 सचिन पडवळ 52 208 रमाकांत रहाटे 53 210 सोनम जामसूतकर 54 213 श्रद्धा सुर्वे 55 215 किरण बालसराफ 56 218 गीता अहिरेकर 57 220 संपदा मयेकर 58 222 संपत ठाकूर 59 225 अजिंक्य धात्रक 60 227 रेहाना गफूर शेख

BJP की पहली सूची

शिवसेना UBT से पहले आज यानी 29 दिसंबर को भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने अपनी 66 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की थी. इस सूची में एक भी मुस्लिम प्रत्याशी को जगह नहीं दी गई है.

शिवसेना UBT का MNS से हैं गठबंधन

बीएमसी चुनाव में शिवसेना UBT का गठबंधन है. दोनों पार्टियां एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है. हालांकि शिवसेना UBT ने भले ही अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारीकर दी है. लेकिन MNS ने अभी तक जारी नहीं किया है.

बता दें कि महाराष्ट्र में BMC सहित राज्य की 29 नगरपालिकाओं में 15 जनवरी को चुनाव होने जा रहे हैं, जिनके परिणाम 16 जनवरी को यानी मतदान के एक दिन बाद घोषित किए जाएंगे.