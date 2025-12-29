Shivsena UBT Candidates First List: BJP के बाद उद्धव गुट ने भी जारी की 60 उम्मीदवारों की पहली सूची, 5 मुस्लिम प्रत्याशियों को मौका; यहां देखें पूरी सूची

Shivsena UBT Candidates First List: मुंबई में चुनाव आयोग के ऐलान के बाद महापालिका चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज़ हो चुकी है। सभी दल अपने-अपने उम्मीदवारों की घोषणा में जुट गए हैं. इसी कड़ी में, सोमवार 29 दिसंबर की सुबह, भारतीय जनता पार्टी (BJP) के बाद, राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही उद्धव गुट की शिवसेना (UBT) ने भी अपनी पहली सूची जारी कर दी है. इस सूची में कुल 60 उम्मीदवार शामिल हैं, जिन्हें उद्धव गुट की पार्टी ने टिकट देकर चुनाव लड़ने के लिए मौका दिया है.
5 मुस्लिम उम्मीदवारों को भी मिला मौका
खास बात यह रही कि इस सूची में 5 मुस्लिम उम्मीदवारों को भी जगह दी गई है. जिनके नाम सबा हारून खान, सकीना शेख, सकीना बानू, झीशान चंगेज़ मुल्तानी और रेहाना गफूर शेख है. जिन पर भरोसा जताते हुए उदाह्व ठाकरे ने दांव लगाया है. यह भी पढ़े: BMC चुनाव में नवाब मलिक परिवार के 3 उम्मीदवार मैदान में, भाई, बहन और बहू को NCP से मिला टिकट
यहां देखें उम्मीदवारों के नाम
|S.No
|वार्ड नंबर
|उम्मीदवार का नाम
|1
|1
|फोरम परमार
|2
|2
|धनश्री कोलगे
|3
|3
|रोशनी गायकवाड
|4
|5
|सुजाता पाटेकर
|5
|16
|स्वाती बोरकर
|6
|25
|माधुरी भोईर
|7
|26
|धर्मेंद्र काळे
|8
|29
|सचिन पाटील
|9
|40
|सुहास वाडकर
|10
|49
|संगीता सुतार
|11
|54
|अंकित प्रभू
|12
|57
|रोहन शिंदे
|13
|59
|शैलेश फणसे
|14
|60
|मेघना विशाल काकडे माने
|15
|61
|सेजल दयानंद सावंत
|16
|62
|झीशान चंगेज मुलतानी
|17
|63
|देवेंद्र (बाळा) आंबेरकर
|18
|64
|सबा हारून खान
|19
|65
|प्रसाद आयरे
|20
|87
|पूजा महाडेश्वर
|21
|89
|गितेश राऊत
|22
|93
|रोहिणी कांबळे
|23
|95
|हरी शास्त्री
|24
|100
|साधना वरस्कर
|25
|105
|अर्चना चौरे
|26
|111
|दीपक सावंत
|27
|117
|श्वेता पावसकर
|28
|118
|सुनीता जाधव
|29
|120
|विश्वास शिंदे
|30
|123
|सुनील मोरे
|31
|124
|सकीना शेख
|32
|125
|सतीश पवार
|33
|126
|शिल्पा भोसले
|34
|127
|स्वरूपा पाटील
|35
|130
|आनंद कोठावदे
|36
|132
|क्रांती मोहिते
|37
|134
|सकीना बानू
|38
|135
|समीक्षा सकरे
|39
|137
|महादेव आंबेकर
|40
|138
|अर्जुन शिंदे
|41
|141
|विठ्ठल लोकरे
|42
|142
|सुनंदा लोकरे
|43
|148
|प्रमोद शिंदे
|44
|150
|सुप्रदा फातर्फेकर
|45
|153
|मीनाक्षी पाटणकर
|46
|155
|स्नेहल शिवकर
|47
|156
|संजना संतोष कासले
|48
|164
|साईनाथ साधू कटके
|49
|167
|सुवर्णा मोरे
|50
|168
|सुधीर खातू वार्ड
|51
|206
|सचिन पडवळ
|52
|208
|रमाकांत रहाटे
|53
|210
|सोनम जामसूतकर
|54
|213
|श्रद्धा सुर्वे
|55
|215
|किरण बालसराफ
|56
|218
|गीता अहिरेकर
|57
|220
|संपदा मयेकर
|58
|222
|संपत ठाकूर
|59
|225
|अजिंक्य धात्रक
|60
|227
|रेहाना गफूर शेख
BJP की पहली सूची
शिवसेना UBT से पहले आज यानी 29 दिसंबर को भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने अपनी 66 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की थी. इस सूची में एक भी मुस्लिम प्रत्याशी को जगह नहीं दी गई है.
शिवसेना UBT का MNS से हैं गठबंधन
बीएमसी चुनाव में शिवसेना UBT का गठबंधन है. दोनों पार्टियां एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है. हालांकि शिवसेना UBT ने भले ही अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारीकर दी है. लेकिन MNS ने अभी तक जारी नहीं किया है.
बता दें कि महाराष्ट्र में BMC सहित राज्य की 29 नगरपालिकाओं में 15 जनवरी को चुनाव होने जा रहे हैं, जिनके परिणाम 16 जनवरी को यानी मतदान के एक दिन बाद घोषित किए जाएंगे.