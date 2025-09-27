Google’s 27th Birthday Doodle: 27 साल का हुआ गूगल, कलरफुल डूडल के जरिए इस दिन को बनाया यादगार

गूगल का 27वां जन्मदिन डूडल (Photo Credits: Google)

Google’s 27th Birthday Doodle: सर्च इंजिन दिग्गज गूगल 27 साल (Google Celebrates its 27th Birthday) का हो गया है, जी हां, 27 सितंबर 2025 को गूगल (Google) ने अपने होमपेज पर एक रंगीन गूगल डूडल (Colorful Google Doodle) बनाकर इस खास दिन को यादगार बनाया. अमेरिका भर के लाखों यूजर्स के लिए, यह एक मजेदार रिमाइंडर था कि गूगल कितनी दूर तक पहुंच गया है-कैलिफोर्निया के एक गैराज (California Garage) में एक छोटे से स्टार्टअप (Startup) से लेकर दुनिया के सबसे शक्तिशाली सर्च इंजन (Powerful Search Engine) तक. यह भी पढ़ें: Independence Day 2025 Google Doodle: भारत का 79वां स्वतंत्रता दिवस, गूगल ने राष्ट्रीय उपलब्धियों को दर्शाती टाइल कलाकृति वाला डूडल किया समर्पित

गैराज स्टार्टअप से लेकर टेक पावरहाउस तक

गूगल की कहानी एक परम अमेरिकी सपने जैसी लगती है. सन 1998 में, स्टैनफोर्ड के दो छात्रों, लैरी पेज (Larry Page) और सर्गेई ब्रिन (Sergey Brin) ने मेनलो पार्क के एक गैराज (Menlo Park Garage) से गूगल की शुरुआत की थी. उनका मिशन था- दुनिया की जानकारी को व्यवस्थित करना और उसे सर्वसुलभ बनाना. गूगल के इस 27 साल के सफर को देखते हुए यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि उन्होंने उम्मीदों से बढ़कर काम किया.

आज, चाहे आप न्यूयॉर्क शहर के सबसे अच्छे पिज्जा के बारे में गूगल पर सर्च कर रहे हों, लॉस एंजिल्स की उड़ानों पर नजर रख रहे हों, या किसी फुटबॉल स्कोर की फैक्ट-चेकिंग कर रहे हों, गूगल अमेरिका में रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है. यह अब सिर्फ एक सर्च इंजन नहीं रहा, यह Gmail, YouTube, Google Maps, Android और यहां तक कि Google AI भी है.

27वीं वर्षगांठ का डूडल

27वीं वर्षगांठ के लिए गूगल ने जो डूडल समर्पित किया है वो परंपरा के अनुसार, हल्का-फुल्का और मजेदार है. ये डूडल प्रशंसकों के पसंदीदा हैं, क्योंकि ये बड़ी उपलब्धियों को व्यक्तिगत एहसास देते हैं. कॉर्पोरेट भाषणों की बजाय, हमें होमपेज पर ही अनोखे एनिमेशन मिलते हैं.

वर्षों से गूगल ने हर चीज के लिए डूडल बनाए हैं- छुट्टियां, खेल, पॉप संस्कृति के पल और ऐतिहासिक हस्तियां, लेकिन Google के जन्मदिन के डूडल इसलिए खास हैं, क्योंकि ये कंपनी को न सिर्फ खुद को एक मजेदार हाई-फाइव देने का मौका देते हैं, बल्कि उपयोगकर्ताओं को भी जश्न मनाने का न्योता देते हैं. सर्च इंजन ने घोषणा की कि यह डूडल गूगल के 27वें जन्मदिन का प्रतीक है. हम अपने पहले लोगो के साथ पुरानी यादों में खोकर जश्न मना रहे हैं.

गूगल ने बताया कि डूडल की कलाकृति में गूगल का सबसे पहले लोगो (1998 में बनाया गया) को दिखाया गया है. इस पुराने लोगो को देखकर आप 90 के दशक में वापस जा सकते हैं और गूगल के लेटेस्ट AI इनोवेशन को देखकर भविष्य में पहुंच सकते हैं.

गूगल ने रोजमर्रा की जिंदगी को कैसे बदल दिया?

जरा सोचिए: आखिरी बार आपने कब कहा था, ‘बस गूगल कर लो’? शायद इसी हफ्ते, शायद आज ही. अमेरिकियों के लिए, यह एक स्वाभाविक बात हो गई है. चाहे आप शिकागो की सड़कों पर गूगल मैप्स से घूम रहे हों, यूट्यूब पर ट्यूटोरियल देख रहे हों, या किसी पारिवारिक बारबेक्यू में किसी बहस को सुलझाने के लिए गूगल सर्च का इस्तेमाल कर रहे हों, गूगल रोजमर्रा की जिंदगी में रच-बस गया है. इससे पहले की जिंदगी की कल्पना करना मुश्किल है. 1998 में अमेरिकी अभी भी डायल-अप इंटरनेट और भारी-भरकम डेस्कटॉप कंप्यूटर इस्तेमाल करते थे. अब, बिजली की गति से चलने वाला गूगल सर्च हमारी हथेली पर है.

भविष्य की ओर: 30 साल का गूगल

गूगल के 27वें जन्मदिन पर बनाया गया डूडल सिर्फ अतीत के बारे में नहीं था, यह भविष्य की ओर इशारा करता है. हर साल आने वाले एआई, स्मार्ट डिवाइस और नए इनोवेशन के साथ, यह देखना रोमांचक होगा कि गूगल अपने 30वें जन्मदिन तक हमें कहां ले जाता है. एक बात तो पक्की है कि डूडल हर दिन लॉग इन करने वाले लाखों अमेरिकियों के चेहरे पर मुस्कान लाते रहेंगे.