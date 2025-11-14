Learning About Photosynthesis Google Doodle: ‘फोटोसिंथेसिस’ को लेकर गूगल ने बनाया एनिमेटेड डूडल, जानें प्रकाश संश्लेषण की इस प्रक्रिया के बारे में

फोटोसिंथेसिस गूगल डूडल (Photo Credits: Google)

Learning About Photosynthesis Google Doodle: सर्च इंजिन गूगल अक्सर किसी न किसी खास अवसर पर डूडल समर्पित करता है. इसी कड़ी में आज का एनिमेटेड डूडल फोटोसिंथेसिस (Photosynthesis) यानी प्रकाश संश्लेषण पर प्रकाश डालता है, जो एक मूलभूत वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधे प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड (Carbon Dioxide) और पानी को शर्करा में बदलते हैं और हवा में ऑक्सीजन (oxygen) छोड़ते हैं.

यह डूडल प्रकाश संश्लेषण का जश्न मनाता है, वह प्रक्रिया जिसमें पौधे प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को ग्लूकोज जैसे कार्बनिक अणुओं में बदलते हैं. फिर ऑक्सीजन एक उपोत्पाद के रूप में मुक्त होती है. यह प्राकृतिक घटना पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने के लिए आवश्यक है, जिससे कई जीवित जीव सांस ले पाते हैं. यह भी पढ़ें: ‘Learning About DNA’ Google Doodle: खास डूडल के जरिए 'डीएनए’ के बारे में सीखने का जश्न मना रहा है गूगल, जो है जिंदगी का ब्लू प्रिंट

इस प्रक्रिया के मुख्य बिंदु पर नजर डालें तो इसका उद्देश्य सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा यानी भोजन में बदलना है. इसके लिए प्रकाश यानी सूर्य की रोशनी और कार्बन डायऑक्साइड आवश्यक है. इसके बाद प्रकाश संश्लेषण की इस प्रक्रिया में ग्लूकोज और ऑक्सीजन उत्पाद के रूप में बाहर आता है. यह प्रक्रिया पौधों की पत्तियों में स्थित क्लोरोप्लास्ट में होती है, जिसमें क्लोरोफिल नामक हरा वर्णक होता है.

फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को सामान्य रासायनिक समीकरण द्वारा दर्शाया जाता है, जो दिखाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और पानी मिलकर प्रकाश ऊर्जा की उपस्थिति में ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं.