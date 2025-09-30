Women's Cricket World Cup 2025 Doodle! गूगल ने शानदार डूडल बनाकर महिला क्रिकेट विश्व कप की शुरुआत का मनाया जश्न

Women's Cricket World Cup 2025 Doodle (Photo: Google)

Women's Cricket World Cup 2025 Doodle: 13वां आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप आज से शुरू हो रहा है, और गूगल के ख़ास मौके का जश्न एक शानदार डूडल के साथ मना रहा है. यह डूडल टूर्नामेंट के वैश्विक महत्व और महिला क्रिकेट की बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाता है. 50 ओवर का यह टूर्नामेंट गुवाहाटी में भारत और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा. बता दें कि महिला क्रिकेट विश्व कप की शुरुआत 1973 में हुई थी, जो पुरुष विश्व कप से दो साल पहले आयोजित किया गया था. तब से यह टूर्नामेंट महिला क्रिकेट का सबसे प्रतिष्ठित और बहुप्रतीक्षित आयोजन बन चुका है. 2025 में होने वाले इस संस्करण में आठ टीमें हिस्सा लेंगी: भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका, वेस्टइंडीज, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और श्रीलंका. यह भी पढ़ें: IND-W vs SL-W ICC Women’s World Cup 2025 Live Streaming: जानिए कब, कहां और कैसे देखें श्रीलंका बनाम भारत महिला वनडे वर्ल्ड कप के ओपनिंग मैच का लाइव प्रसारण

भारत चौथी बार महिला क्रिकेट विश्व कप की मेज़बानी कर रहा है. इससे पहले वह 1978, 1997 और 2013 में इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट की मेज़बानी कर चुका है. हालांकि 1978 और 2017 में दो बार फाइनल तक पहुंचने के बावजूद भारतीय महिला टीम अब तक खिताब जीतने में सफल नहीं हो पाई है.

इस बार कैप्टन हरमनप्रीत कौर और उप-कप्तान स्मृति मंधाना की अगुवाई में टीम इंडिया अपने अभियान की शुरुआत श्रीलंका के खिलाफ पहले मैच से करेगी. वहीं, राजनीतिक तनाव के चलते, आईसीसी की तटस्थ स्थल पर मैच कराने की शर्तों के तहत भारत 5 अक्टूबर को कोलंबो में पाकिस्तान से भिड़ेगा.