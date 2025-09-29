IND-W vs SL-W ICC Women’s World Cup 2025 Live Streaming: जानिए कब, कहां और कैसे देखें श्रीलंका बनाम भारत महिला वनडे वर्ल्ड कप के ओपनिंग मैच का लाइव प्रसारण

श्रीलंका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारत महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम (Photo Credit: X Formerly Twitter)

भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का वूमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 का उद्घाटन मुकाबला 30 सितंबर (मंगलवार) को गुवाहाटी(Guwahati ) के बारसपारा क्रिकेट स्टेडियम(Barsapara Cricket Stadium) में खेला जाएगा, जिसमें भारत महिला (IND-W) और श्रीलंका महिला (SL-W) आमने-सामने होंगी. दोनों सह-मेजबान इस प्रमुख टूर्नामेंट की शुरुआत पूर्वोत्तर राज्य असम के खूबसूरत शहर में एक भरी हुई भीड़ के सामने करेंगे.

भारत महिला टीम टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया महिला टीम के खिलाफ 1-2 की करीबी श्रृंखला हार के बाद उतरी है, लेकिन उनकी हाल की फॉर्म उत्साहजनक रही है. उन्होंने इंग्लैंड महिला टीम के खिलाफ बहु-फॉर्मेट श्रृंखला में ऐतिहासिक जीत दर्ज की, जो उनकी टीम की गहराई और धैर्य को दर्शाती है. मजबूत तैयारी के साथ, भारतीय टीम पहली बार वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीतने का मौका भुनाने के लिए पूरी तरह तैयार है.

दूसरी सह-मेजबान श्रीलंका महिला टीम ने भी वॉर्म-अप मैचों के जरिए महत्वपूर्ण मुकाबले का अभ्यास किया है. उन्होंने भारत और दक्षिण अफ्रीका के साथ हुई वनडे त्रिकोणीय श्रृंखला के फाइनल में जगह बनाई, हालांकि वे खिताब जीतने में सफल नहीं हो सके. घरेलू मैदान का लाभ और दृढ़ निश्चयी स्क्वाड के साथ, श्रीलंका अपनी टीम के इतिहास में नया अध्याय लिखने और प्रतिष्ठित ट्रॉफी जीतने की कोशिश करेगी.

श्रीलंका बनाम भारत वूमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 कब और कहां खेला जाएगा?

भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का वूमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 का उद्घाटन मुकाबला 30 सितंबर (मंगलवार) को गुवाहाटी(Guwahati ) के बारसपारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. यह मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 03:00 बजे से शुरू होगा.

श्रीलंका बनाम भारत ICC महिला विश्व कप 2025 का लाइव टेलीकास्ट कहां देखें?

भारत में श्रीलंका बनाम भारत ICC महिला विश्व कप 2025 मैच का टीवी प्रसारण अधिकार स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के पास हैं. क्रिकेट फैंस Star Sports के विभिन्न चैनलों पर मैच का लाइव टेलीकास्ट देख सकते हैं.

श्रीलंका बनाम भारत ICC महिला विश्व कप 2025 की डिजिटल स्ट्रीमिंग कैसे देखें?

ICC महिला विश्व कप 2025 का डिजिटल अधिकार JioHotstar के पास हैं. फैंस JioHotstar ऐप और वेबसाइट के जरिए श्रीलंका बनाम भारत ICC महिला विश्व कप 2025 के मुकाबलों का लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं. लाइव स्ट्रीमिंग के लिए सब्सक्रिप्शन की आवश्यकता होती है. इस तरह, क्रिकेट प्रेमी ICC महिला विश्व कप 2025 के किसी भी मैच का मनोरंजन टीवी और ऑनलाइन दोनों माध्यमों से कर सकते हैं.