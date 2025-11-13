‘Learning About DNA’ Google Doodle: खास डूडल के जरिए 'डीएनए’ के बारे में सीखने का जश्न मना रहा है गूगल, जो है जिंदगी का ब्लू प्रिंट

गूगल डूडल (Photo Credits: Google)

‘Learning About DNA’ Google Doodle: गूगल ने गुरुवार (13 नवंबर) को डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड (Deoxyribonucleic Acid) या डीएनए (DNA) पर एक विशेष डूडल बनाया, जिसमें उस अणु का जश्न मनाया गया जिसमें जीवन की मूल रूपरेखा यानी ब्लू प्रिंट निहित है. आज का गूगल डूडल (Google Doodle) जीव विज्ञान की दुनिया में एक विशेष अवसर को चिह्नित करते हुए, दोहरे हेलिक्स (Double Helix) पर प्रकाश डालता है.

यह इस तकनीकी दिग्गज द्वारा अपने सर्च इंजन पर जीव विज्ञान के सबसे अधिक खोजे जाने वाले विषयों में से एक को श्रद्धांजलि है. गूगल ट्रेंड्स के अनुसार, स्कूल वर्ष के दौरान, विशेष रूप से हर साल फरवरी में, डीएनए की खोज अपने चरम पर होती है.

'डीएनए के बारे में सीखना' विषय पर गूगल डूडल 10 सितंबर 2025 को संयुक्त राज्य अमेरिका में लॉन्च किया गया था. यह भी पढ़ें: Learning the Quadratic Equation Doodle: Google खास डूडल बनाकर मना रहा है गणित का जश्न, जानिए द्विघात समीकरण के सम्मान के पीछे की कहानी

आज गूगल डूडल क्या दर्शाता है?

भारत में 'डीएनए के बारे में जानें' डूडल 13 नवंबर को उपयोगकर्ताओं के लिए प्रदर्शित किया गया. इसे देखने के लिए, बस गूगल के होमपेज पर जाएं.

गूगल के अनुसार, यह 'बैक टू स्कूल' डूडल डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड या डीएनए पर केंद्रित है, जो एक आणविक बहुलक है जो सभी जीवों के विकास, प्रजनन और कार्य के लिए आनुवंशिक निर्देशों का वहन करता है. इसमें दो श्रृंखलाएं होती हैं जो एक साथ जुड़कर एक दोहरा हेलिक्स बनाती हैं. सरल शब्दों में, यह आनुवंशिक कोड ही है जो प्रत्येक व्यक्ति को विशिष्ट बनाता है. डीएनए डूडल के निर्माण का श्रेय किसी भी कलाकार को नहीं दिया गया है.

गूगल डूडल के पीछे की कहानी

शैक्षणिक कैलेंडर के साथ बिल्कुल सही समय पर, डीएनए गूगल डूडल का उद्देश्य उस समय का जश्न मनाना है जब अधिक से अधिक छात्र इस जीव विज्ञान विषय की खोज कर रहे हैं.

हालांकि आमतौर पर डूडल पर क्लिक करने पर उपयोगकर्ता उस विषय के लिए गूगल सर्च परिणामों पर पहुंच जाता है, लेकिन इस बार यह थोड़ा अलग है. DNA डूडल पर क्लिक करने पर, उसे Google के कृत्रिम बुद्धिमत्ता-संचालित खोज, AI मोड पर निर्देशित किया जाएगा, जिसमें पहले से एक संकेत भरा होगा: ‘मुझे याद है कि DNA में A, T, C, और G होते हैं… लेकिन कौन तय करता है कि कौन से कहाँ जाते हैं? क्रम कैसे निर्धारित होता है, और अगर कुछ क्रम से बाहर हो जाए तो क्या होता है? आने वाले टेस्ट में मैं कौन सा मेमोरी डिवाइस इस्तेमाल कर सकता हूं?’