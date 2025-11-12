Learning the Quadratic Equation Doodle: Google खास डूडल बनाकर मना रहा है गणित का जश्न, जानिए द्विघात समीकरण के सम्मान के पीछे की कहानी

Learning the Quadratic Equation Doodle (Photo: Google)

Learning the Quadratic Equation Doodle: गूगल ने आज बुधवार 12 नवंबर को गणित के सबसे बुनियादी और प्रभावशाली सूत्रों में से एक द्विघात समीकरण (Quadratic Equation) को समर्पित एक विशेष डूडल पेश किया है. यह डूडल उस सूत्र का जश्न मनाता है जिसने इंजीनियरिंग, भौतिकी, अर्थशास्त्र और कंप्यूटर विज्ञान जैसे अनेक क्षेत्रों की नींव रखी है. गूगल ने अपने सर्च इंजन पर सबसे ज़्यादा खोजे जाने वाले समीकरणों में से एक, ax² + bx + c = 0, को यह अनोखी श्रद्धांजलि दी है. एक ऐसा सूत्र जिसने दुनिया भर के छात्रों की कई पीढ़ियों को समान रूप से उलझाया और प्रेरित किया है. ‘Learning the Quadratic Equation’ शीर्षक वाला यह एनिमेटेड डूडल सबसे पहले 8 सितंबर को अमेरिका और यूके में लॉन्च हुआ था और अब इसे पूरे यूरोप और अन्य क्षेत्रों में भी पेश किया जा रहा है. भारत में यह डूडल 12 नवंबर 2025 को दिखाई दे रहा है. यह भी पढ़ें: Google’s 27th Birthday Doodle: 27 साल का हुआ गूगल, कलरफुल डूडल के जरिए इस दिन को बनाया यादगार

‘लर्निंग द क्वाड्रैटिक इक्वेशन’: डूडल की थीम

डूडल की एनिमेशन में “Google” शब्द को रचनात्मक रूप से एक परवलय (parabola) में बदलते हुए दिखाया गया है, जहां अक्षरों की गति और उनके आपसी संबंध द्विघात समीकरण के a, b, और c गुणांकों के प्रभाव को दर्शाते हैं. दृश्य में “g” और “e” अक्षर एक-दूसरे को बास्केटबॉल जैसी गेंद किक करते हुए दिखते हैं, जबकि “I” आगे-पीछे हिलता है, जिससे गति और गणना दोनों का प्रतीकात्मक संगम बनता है.

इसके साथ-साथ, डूडल में हस्तलिखित समीकरणों जैसे y = ax² + bx + c के छोटे-छोटे उदाहरण एनिमेशन के चारों ओर झिलमिलाते हैं, जो सूत्र के ग्राफ़ और उसके वास्तविक जीवन उपयोग को जीवंत रूप में दिखाते हैं. कुछ ही सेकंड में, यह बताता है कि समीकरण के “मूल” (roots) कहां पर मिलते हैं? यानी वह बिंदु जहाँ वक्र x-अक्ष को काटता है.

डूडल के पीछे की कहानी

यह डूडल गूगल के शैक्षणिक प्रयासों से जुड़ा हुआ है. कंपनी का कहना है कि इसका उद्देश्य छात्रों और शिक्षकों को याद दिलाना है कि गणित न सिर्फ़ सटीकता का, बल्कि रचनात्मकता और मज़े का भी विषय है.

अक्टूबर और नवंबर के महीनों में विश्वभर के कई स्कूलों में द्विघात समीकरणों पढ़ाया जाता है. इसी समय पर इस डूडल को लॉन्च करना गूगल की एक सोची-समझी कोशिश है. ताकि विद्यार्थी इस विषय को अधिक इंटरैक्टिव और विज़ुअल तरीके से समझ सकें।

डूडल पर क्लिक करने वाले यूज़र्स को एक इंटरैक्टिव पेज पर ले जाया जाता है, जहां वे समीकरण के हल खोज सकते हैं और इसके इतिहास व वास्तविक जीवन अनुप्रयोगों के बारे में और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.