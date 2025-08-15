Independence Day 2025 Google Doodle: भारत का 79वां स्वतंत्रता दिवस, गूगल ने राष्ट्रीय उपलब्धियों को दर्शाती टाइल कलाकृति वाला डूडल किया समर्पित

स्वतंत्रता दिवस 2025 गूगल डूडल (Photo Credits: Google)

India's 79th Independence Day Google Doodle: 15 अगस्त (15 August) का दिन हर हिंदुस्तानी के लिए बेहद खास है, क्योंकि आज ही के दिन सन 1947 में अंग्रेजों की गुलामी की बेड़ियों को तोड़कर भारत आजाद हुआ था. जी हां, आज, 15 अगस्त 2025 को भारत 79वें स्वतंत्रता दिवस (India's 79th Independence Day) का जश्न मना रहा है. इस अवसर पर गूगल डूडल (Google Doodle) ने राष्ट्रीय उपलब्धियों को दर्शाने वाली टाइल कलाकृति (Tile Artwork) वाला एक चित्र जारी किया है. इस अवसर पर दिल्ली के प्रतिष्ठित लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराते हुए प्रधानमंत्री देशवासियों को संबोधित करते हैं और देश भर में राष्ट्रीय ध्वज ब्रिटिश शासन से आजादी के उपलक्ष्य में शान से लहराया जाता है. इस दिन हर कोई तिरंगे के रंग में रंगा हुआ और देशभक्ति की भावना से भरा हुआ नजर आता है. यह भी पढ़ें: 79वां स्वतंत्रता दिवस: PM मोदी ने 12वीं बार लाल किले पर फहराया तिरंगा, 'ऑपरेशन सिंदूर' का भी किया जिक्र

स्वतंत्रता दिवस भाषण

इस दिन, भारत आधिकारिक तौर पर एक संप्रभु गणराज्य बना और समारोह की शुरुआत प्रधानमंत्री द्वारा प्रतिष्ठित स्मारक पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने और राष्ट्र के नाम संबोधन के साथ हुई. यह दिन इतिहास में इसलिए भी यादगार है, क्योंकि लगभग दो शताब्दियों के ब्रिटिश शासन के बाद भारत को स्वतंत्रता मिली थी.

डूडल के विवरण में कहा गया है, ‘भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व उन प्रमुख हस्तियों ने किया जिन्होंने सविनय अवज्ञा और अहिंसक विरोध का समर्थन किया. उनके प्रयासों की परिणति दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का जन्म हुआ.

स्वतंत्रता दिवस समारोह

जैसे-जैसे नागरिक अपनी स्वतंत्रता और इतिहास का सम्मान करते हुए समारोहों और सांस्कृतिक प्रदर्शनों में शामिल होते हैं, गूगल डूडल की टाइलें भारत के विभिन्न क्षेत्रों की विविध शैलियों और बनावटों का प्रतिनिधित्व करती हैं. जयपुर के नीले मिट्टी के बर्तनों से लेकर पश्चिम बंगाल की टेराकोटा नक्काशी तक, ये कलाकृतियां भारत की एक स्थायी कलात्मक अभिव्यक्ति प्रस्तुत करती हैं.

बूमरैंग स्टूडियो (Boomranng Studio) के मकरंद नारकर (Makarand Narkar) और सोनल वासवे (Sonal Vasave) द्वारा चित्रित, विविधता में एकता के प्रतीक, इस रंगीन कलाकृति की प्रत्येक टाइल एक अलग शैली और एक अलग राष्ट्रीय उपलब्धि को दर्शाती है. प्रदर्शित की गई उल्लेखनीय उपलब्धियों में अंतरिक्ष मिशन, विश्व शतरंज खिताब, क्रिकेट में गौरव और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म सम्मान शामिल हैं. यह भी पढ़ें: 79th Independence Day: 79वें स्वतंत्रता दिवस पर केसरिया साफे में दिखे पीएम मोदी, जानें इसके मायने क्या?

इस अवसर पर नागरिक जश्न मनाते हैं, परिवार और आस-पड़ोस के लोग आजादी का जश्न मनाने के लिए इकट्ठा होते हैं और देशभक्ति के गीत पूरे माहौल में गूंजते हैं. देश भर में नाटक और नृत्य प्रस्तुत किए जाते है, घरों और गलियों को राष्ट्रीय ध्वज से सजाया जाता है. देश के अतीत का सम्मान करते हुए और उसके भविष्य का जश्न मनाते हुए, पतंगबाज अपने घरों की छतों से पतंग उड़ाकर इस त्योहार का जश्न मनाते हैं, जिससे आसमान आजादी के प्रतीक तिरंगे से भर जाता है.